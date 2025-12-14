Junta y opas instan al Gobierno a remitir a Europa el informe del lobo que apunta a un estado de conservación "favorable"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta y las organizaciones profesionales agrias (opas) insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a remitir a la Comisión Europea el informe sexenal del estado de conservación del lobo aprobado que contempla un estado “favorable” en las regiones atlántica y mediterránea. Además, el Ejecutivo se comprometió a revisar los baremos de pagos compensatorios por daños de 2023 para adaptarlo a los valores de mercado actuales.

En un comunicado remitido por el Ejecutivo, la Junta asegura que han analizado la situación actual de la gestión del lobo en España y en Castilla y León a la vista de las modificaciones normativas aprobadas este año, tanto a nivel europeo, en la Directiva Habitat, como en el estado español, con la aprobación de la ley prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Con estas modificaciones, recordó, se flexibiliza la gestión del lobo por los estados, incorporando todas las poblaciones en el anexo V de la Directiva Habitat, lo que permite adoptar medidas de gestión.

A su vez, con la aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario, se excluyeron las poblaciones de lobo del norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y se determinaba la automática exclusión de las poblaciones del sur del Duero una vez se modificara la Directiva para incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V.

Con lo cual, una vez aprobada la modificación de la Directiva Habitat, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero, se encuentran incluidas en el anexo V de la Directiva, que permite la adopción de medidas de gestión sobre la especie.

Sin embargo, la Junta lamentó que a pesar de ello no se puede cazar el lobo si su estado de conservación, de acuerdo con los informes sexenales, es ‘desfavorable’, como recogía el anterior informe sexenal. Por ello, recordó que el Gobierno de España no ha remitido a la Comisión Europea el nuevo, como debía haber hecho antes del 31 de julio, con el “pretexto” de de evaluar la afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo. “Este hecho no es motivo para el retraso de su envío ya que el reporte sexenal abarca los años 2019 a 2024, no siendo objeto de evaluación el año 2025”, dijo.

El informe sexenal aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 14 de julio concluye que el estado de conservación del lobo es “favorable” tanto para la región atlántica y mediterránea. Atendiendo a lo establecido en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, este informe se debía haber elevado a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de forma previa a su remisión a la Comisión Europea y, una vez se aprobó el informe en contra del criterio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desconvocó dicha Conferencia, sin que hasta la fecha se haya vuelto a convocar.

Por todo ello, tanto la Junta como las organizaciones agrarias exigieron al Ministerio que cumpla las obligaciones estatales respecto de la Directiva Habitat así como al propio mandato legal de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Por otra parte, la Junta se comprometió a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de pagos compensatorios por daños de lobo aprobados por la Junta de Castilla y León en 2023 ajustándolo así a los valores actuales de mercado. Para ello se convocarán próximamente nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la mejora y definición de estos nuevos baremos, demostrando así la Junta de Castilla y León su compromiso por el sector ganadero.