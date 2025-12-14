Castilla y León pierde 2.313 asalariados a favor de otras autonomías, 1.050 con dirección a Madrid

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León perdió 2.313 asalariados a favor de otras autonomías de régimen común en 2024, el grueso con dirección Madrid, 1.050, seguida esta región por la Comunidad Valenciana, con 557; y Cataluña, con 337. Los datos los aporta la Agencia Tributaria en su informe sobre movilidad en el mercado de trabajo 2023-2024, donde se precisa que ese saldo negativo sale de la diferencia entre la salida de 16.275 trabajadores y la llegada de 13.962.

El informe destaca que 893.801 asalariados permanecieron en la Comunidad. Estos empleados cobraron de media un salario de 26.040 euros, frente a los 27.751 de los que llegaron desde otros territorios, y los 28.596 de los que se marcharon fuera a ganarse la vida, como recoge Ical.

Los datos aportados precisan que la Comunidad registró un saldo negativo respecto a otras autonomías de 2.325 asalariados nacionales, mientras que en el caso de los trabajadores extranjeros, Castilla y León ganó 12 empleados por cuenta ajena. En concreto, se marcharon 14.758 españoles, y llegaron solo 12.433 de otras zonas de España; mientras que salieron 1.517 foráneos, y llegaron 1.529. La Agencia Tributaria constata que los españoles que salieron de la Comunidad, para trabajar en otras autonomías, se fueron con salarios medios de 29.757 euros; mientras que los extranjeros que decidieron marcharse cobraron 17.293 de media anual.

Cabe destacar asimismo, que en ese tránsito de trabajadores entre comunidades de régimen común, Castilla y León perdió sobre todo mujeres asalariadas a favor de otras zonas de España. En concreto, el saldo negativo tocó a 1.466 trabajadoras, frente a los 847 varones. En este sentido, se fueron 7.670 mujeres y 8.605 hombres, y arribaron 6.204 féminas y 7.758 varones. Las retribuciones medias por las que se fueron las mujeres a trabajar a otras autonomías se situaron en los 26.240 euros; mientras que los hombres fueron contratados por salarios medios anuales por 30.696.

Se marchan los jóvenes

El análisis sobre la movilidad laboral ofrece datos muy significativos del tipo de trabajador que abandona la Comunidad, por grupos de edad. En este sentido, los más jóvenes son los que protagonizan el éxodo mayoritariamente, con saldos negativos en 723 de menos de 26 años y de 2.298 de entre 26 y 35 años. Al respecto, se fueron a otras autonomías 2.089 menores de 26 y 7.546 de 26 a 35 y llegaron 1.366 y 5.248 de esos grupos de edad, respectivamente. Los menores de 26 años se macharon con salarios medios de 19.258 años y los de entre 26 y 35 años, llegaron a los 29.447 euros.

Por el contrario, la Comunidad ganó 575 asalariados procedentes de otros territorios de régimen común de entre 36 y 55 años, y 133 con más de 55. Los saldos positivos salen de la marcha de 5.652 asalariados de 36 a 55 años y de 988 mayores de 55 frente a la llegada de 6.227 y 1.121, en cada caso. Los asalariados que abandonaron la Comunidad dentro de estos grupos de dad avanzada, se marcharon con salarios de 30.561 y 30.587 euros, respectivamente.

Cabe destacar que pese a ese saldo negativo con otras autonomías, Castilla y León ganó asalariados durante 2024, cuando se contabilizaron 985.269, con un aumento del 1,82 por ciento. Ese ejercicio se produjeron 57.612 bajas laborales, frente a las 77.506 altas en la Comunidad.

Provincias

Por provincias, sólo Valladolid registró un saldo positivo entre los asalariados que se marcharon a otras autonomías y los que llegaron de otros territorios de España, 103. Por el contrario, el resto tuvo saldos negativos, con 482 salidas más que llegadas en Ávila; con 449 pérdidas en Salamanca; 443 en Zamora; 336 en León; 229 en Palencia; 173 en Burgos; 168 en Soria; y 136 en Segovia.

En cuanto al movimiento de trabajadores entre las propias provincias de la Comunidad, Valladolid actuó como centro de atracción del empleo y fue la única con saldo positivo respecto al resto, de donde atrajo a 3.703 asalariados. Así, llegaron a la provincia vallisoletana 730 trabajadores de León; 526 de Salamanca; 522 de Ávila;443 de Burgos; 429 de Zamora; 417 de Segovia; 337 de Palencia; y 299 de Soria, siempre según los datos de la Agencia Tributaria.

El número de trabajadores por cuenta ajena creció en global en todas las provincias, en Segovia (67.187), un 2,19 por ciento; en Valladolid (233.738), un 2,15 por ciento; en Burgos (147.355), un 1,91 por ciento; en Ávila (59.734), un 1,75 por ciento; en Salamanca (127.959), un 1,73 por ciento; en Palencia (63.551), un 1,71 por ciento; en Zamora (60.637), un 1,57 por ciento; en Soria (38.583), un 1,52 por ciento; y en León (168.944), un 1,42 por ciento.