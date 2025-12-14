Último examen a Mañueco en las Cortes: gestión, promesas electorales y el "para qué" de la legislatura

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrenta en el pleno de las Cortes del próximo martes y miércoles, 16 y 17 de diciembre, al último examen parlamentario antes de las próximas elecciones autonómicas de marzo. La socialista Patricia Gómez abrirá la sesión preguntándole si se esta “satisfecho” con su gestión este mandato, mientras David Hierro (Vox) le planteará si ha cumplido con sus votantes. Además, Francisco Igea, que se despide de la cámara, quiere conocer el “para qué” de esta undécima legislatura que llega a su final.

Fernández Mañueco se enfrentará a una pregunta más en el Hemiciclo, la del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, quien ha elegido para el último pleno, antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones para marzo, las cuantías de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales que reciben los castellanos y leoneses.

En el turno reservado a los consejeros, la viceportavoz socialista Nuria Rubio preguntará a la Junta “si ha cumplido con las leonesas y los leoneses” y sus compañeros de bancada se centrarán en la ‘trama eólica’, las ayudas por desplazamientos sanitarios, el “por qué” se “desprecia” a Valladolid, los datos demográficos de Palencia, las inversiones educativas y la atención al pueblo gitano.

Asimismo, los parlamentarios de Vox pregunta por la normativa de control telemático de las capturas de los cazadores, que ha recurrido el partido, la pérdida de población “española autóctona” en la Comunidad, el control de la fauna silvestre o el apoyo a la industrial del automóvil.

Además, Soria YA se interesará por los ciclos de Formación Profesional previstos en su provincia y la UPL por los compromisos asumidos con León, Salamanca y Zamora o la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Cerrarán la sesión de control Pedro Pascual, de Por Ávila, con el “estado” de la sanidad en su provincia; Pablo Fernández (Unidas Podemos) con su pregunta sobre “para qué sirve” la Junta, y los procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira- con otras dos sobre la LOMLOE y la ley de sanidad animal.

También el orden del día recoge dos interpelaciones del Grupo Socialista sobre incendios forestales y regeneración democrática, así como dos mociones, una de Vox en materia fiscal y tributaria, y otra de los socialistas sobre reto demográfico. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley, con las que Vox pedirá la colaboración de Sanidad y la Policía para el control de la inmigración, mientras el PSOE defenderá el cambio del decreto de precios públicos en el ámbito de los servicios sociales.

Además, los ‘populares’ piden al Gobierno que elabore en un plazo máximo de seis meses un Plan Nacional de Conservación Viaria en colaboración con todas las administraciones y la retirada “inmediata” del borrador del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud y la recuperación de un clima “real y efectivo de diálogo”.

Finalmente, el pleno de las Cortes, con el que concluirá esta legislatura, aprobará por unanimidad, la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura, que el jueves pasado logró el consenso de todos los grupos en la Comisión de Sanidad, ya que todos los grupos anunciaron su respaldo, más allá de que se acepten o no las enmiendas que aún llegan vivas.