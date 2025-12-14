Nace la Asociación de Covid Persistente de CyL para visibilizar la realidad de las personas afectadas

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Asociación de Covid Persistente de Castilla y León ha comenzado su actividad con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas afectadas e instar a las instituciones públicas a establecer medidas urgentes y protocolos de actuación comunes para atender la situación de los pacientes de esta enfermedad en la Comunidad.

La "falta de reconocimiento social, los escasos recursos destinados a la atención del Covid Persistente y la inactividad de las administraciones durante los últimos años" ha impulsado a este colectivo a organizarse formalmente como asociación.

La asociación reivindica la puesta en marcha de unidades de atención específicas y multidisciplinares que permitan un diagnóstico adecuado y una atención integral y considera "imprescindible" reforzar la formación del personal sociosanitario para mejorar el abordaje de la enfermedad en todo el circuito sanitario.