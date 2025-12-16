Carnero sobre la posible vuelta de Puente: “Como el barco del Gobierno de España comienza a zozobrar, algunos ya están pensando en resituarse”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press

Publicado por ICAL Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, respondió ayer a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que en una entrevista publicada por El Mundo de Castilla y León aseguraba «no descartar en absoluto» la opción de regresar al Ayuntamiento de la capital vallisoletana. «Que se anime y venga», deslizó con una sonrisa Carnero, para asegurar acto seguido que no sabe «si opinarán los mismo sus compañeros de partido», antes de citar al portavoz del PSOE en el Consistorio, Pedro Herrero, y al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Para él, las declaraciones de Puente “denotan que como el barco del Gobierno de España empieza a zozobrar, los que van subidos en él parece que ya están pensando en resituarse”. “Si viene, aquí estamos”, añadió en declaraciones recogidas por Ical.

Además, defendió que “la ciudad de Valladolid vive mucho mejor desde todos los puntos de vista que en los ocho años de Gobierno municipal de la ciudad con Puente al frente”, algo que consideró que “no solo una sensación, sino que es objetivable y se puede ver en cualquiera de los servicios municipales y en cualquiera de las aspiraciones de la ciudad”.

Sin embargo, sí aseguró que Valladolid se está “resintiendo” de no contar con un Gobierno de España que ayude a la ciudad, si bien “gracias al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco” en la Junta la ciudad “sigue avanzando”. Por último, subrayó que Puente “tiene una responsabilidad que le permitiría hacer grandísimas cosas por Valladolid y no solo no las hace, sino que pone todo lo que puede el palo a la rueda”, antes de calificarle como “una auténtica rémora”.