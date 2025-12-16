La Junta impulsa la contratación y la mejora de las condiciones laborales de más de 7.000 jóvenes de Castilla y León en el periodo 2022-2024

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presentado hoy el balance de las políticas de apoyo al empleo juvenil durante los tres ejercicios de legislatura ya cerrados. El análisis, realizado en el marco de la reunión de coordinación con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo, en la localidad zamorana de Toro, pone de manifiesto un incremento sostenido de la participación de los jóvenes menores de 30 años en los programas de apoyo al empleo que se desarrollan desde la Consejería, participación que se ha duplicado en los últimos tres años.

García ha subrayado que el empleo juvenil es una prioridad en la agenda política, económica y social del Gobierno autonómico, con el objetivo de ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida en Castilla y León, contribuyendo al desarrollo económico y social. De ahí la apuesta por iniciativas orientadas a la creación de empleo, el emprendimiento y la estabilidad laboral.

Entre 2022 y el 2024, los programas de apoyo directo al empleo desarrollados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) han permitido mejorar las condiciones laborales o dar una oportunidad de empleo a 7.025 jóvenes de Castilla y León. Esta cifra incluye a jóvenes que han accedido por primera vez al mercado laboral, que han podido emprender o que han mejorado sus condiciones laborales con respaldo de la Junta.

En el ámbito del emprendimiento, un total de 753 jóvenes menores de 30 años han iniciado una actividad por cuenta propia con el apoyo económico del Ecyl, aportando dinamismo económico, oportunidades de futuro y talento a la Comunidad. A través de los programas de empleo local, que se desarrollan en colaboración con las entidades locales, un total 2.955 jóvenes han accedido a un puesto de trabajo, en la mayoría de los casos con una primera experiencia laboral que ha mejorado su empleabilidad.

Además, a través de los programas de inserción y fomento del empleo, otros 4.070 jóvenes menores de 30 años han sido contratados por empresas o entidades sin ánimo de lucro, o han mejorado sus condiciones laborales con ampliación de jornada o transformación de contratos temporales en indefinidos.

La consejera ha destacado, además, que los datos evidencian que se ha producido una evolución positiva y sostenida, ya que el número de jóvenes beneficiados por los programas de empleo joven se ha duplicado en solo dos años, pasando de 1.409 jóvenes en 2022 a 2.819 en 2024. El crecimiento es igualmente evidente en el ámbito del emprendimiento juvenil, que ha pasado de los 191 jóvenes emprendedores en 2022 a los 332 en 2024, gracias a un diseño de ayudas más atractivo y a mayores cuantías. Una tendencia que se ha reforzado en este 2025 con un nuevo incremento de los programas, ayudas e incentivos al empleo y el emprendimiento juvenil.

Este impulso tiene también su reflejo en la reducción del desempleo juvenil, ya que, desde el inicio de la legislatura, el desempleo entre el colectivo de jóvenes de la Comunidad se ha reducido en un 10,6 %, y en el último año, en más de un 2,5 %

Resuelta una nueva edición del programa Elpex con 4,7 millones

En el marco de las políticas específicas de apoyo directo al empleo juvenil, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo acaba de resolver el programa Elpex, que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años tener su primera experiencia profesional en las administraciones públicas. El programa, dirigido a las entidades locales de más de 5.000 habitantes, permitirá dar empleo durante un año a un total 161 jóvenes de la Comunidad.

Los jóvenes que se benefician de este programa son desempleados que ya han finalizado sus estudios y que cuentan con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, y que habrán de desempeñar funciones y percibir salarios acordes a su nivel de formación.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León financia, además de los costes salariales y de seguridad social, la tutorización para apoyar sus primeros pasos en el desarrollo profesional durante un periodo de tres meses. Para ello, la Consejería invierte en este programa algo más de 4,7 millones de euros, tras haber incrementado el presupuesto para atender todas las solicitudes.

Más de 750.000 euros y medio centenar de contratos para el empleo en Toro

Coincidiendo con el encuentro en la localidad zamorana, la titular de la Consejería ha hecho también balance de los programas de empleo local financiados por la Junta de Castilla y León en el Ayuntamiento de Toro, beneficiario también del programa Elpex con una subvención de 71.655 para la contratación de tres trabajadores.

Este programa se suma a los otros tres con los que ha contado el Ayuntamiento de Toro durante este 2025, con la contratación de un total de 17 trabajadores y una inversión de 259.443 euros. A lo largo de la legislatura, los programas de empleo local financiados por la Junta de Castilla y León en el municipio han permitido la contratación de un total de 52 trabajadores y han contado con una inversión de 759.631 euros por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.