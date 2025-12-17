Mañueco y la oposición usan el último pleno de la legislatura para pasarse factura

Publicado por EFE / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este martes ante el pleno de las Cortes que siente que ha «cumplido» sus «deberes hechos» al final de la legislatura que acaba, en la que ha alertado de la «pinza tras pinza» que observa entre PSOE y Vox, cuyos portavoces han reprochado su inacción y su falta de iniciativa.

Mañueco ha respondido a sendas preguntas formuladas a modo de balance de legislatura.

«¿De verdad se va satisfecho?», le ha preguntado la portavoz socialista Patricia Gómez, a quien Mañueco ha respondido con referencias a su «buena gestión» y a los informes sobre la prestación de servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales. En su réplica, la portavoz socialista dijo que Mañueco es «el más nefasto» de los presidentes de la historia autonómica y que «nunca ha defendido esta tierra», sino que se ha quedado «mudo» ante situaciones perjudiciales para Castilla y León, como la propuesta de presupuesto de la UE para los próximos años. Y dijo0 que los vecinos de las nueve provincia no están contentos con él. «Le recomiendo que se baje del coche oficial y se dé una vuelta por Castilla y León».

Mañueco ha visto a los socialistas «sin rumbo, con los brazos caídos y sosteniéndose por la intensa marejada interna» del PSOE, mientras que ha asegurado que su gobierno acaba la legislatura «con los deferes hechos, con buena gestión y buenos resultados». Para el presidente, los socialistas han entendido esta legislatura como una forma de «sostener» al presidente Pedro Sánchez, de «capear los ataques y desprecios» de su Gobierno a Castilla y León, de «sobrevivir a los continuos líos internos de su partido que han sido públicos y notorios» y por último, de «entorpecer la acción del gobierno de Castilla y León».

En este sentido, ha afirmado que «tanto empeño han puesto» en esa última acción que «se han acabado asociando a Vox», a pesar que el PSOE inició la legislatura hablando de «cordón sanitario» y «ahora pleno tras pleno están coincidiendo, pinza tras pinza», frente a un gobierno «útil y eficaz». El portavoz de Vox, David Hierro, ha recogido el ‘guante’ del argumento de la pinza dejado por Mañueco y le ha espetado que el 73 por ciento de las votaciones compartidas por PSOE y PP han sido en contra de iniciativas de Vox, por lo que ha negado que el sostén de Sánchez sea su partido, sino el PP.

«Siempre ha tenido aquí a Vox para dejarle una puerta abierta, pero ha preferido arrugar las propuestas, tirarlas al suelo y dejarlas pasar por el retrete de la política», ha resumido Hierro antes de ironizar con que hay votantes «bienintencionados» del PP que siguen votando a ese partido como si fuera el presidido hace décadas por Manuel Fraga, pero no reparan en que tienen la agenda del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Mañueco replicó que su gobierno ha cumplido cuando PP y Vox estaban en coalición y también cuando «rompieron el pacto y dieron la espantada» hasta situarse ahora en «perfecta sintonía» con el PSOE. «Se han convertido en el mejor apoyo del PSOE y Sánchez», ha resumido el presidente, quien también ha tirado de estadística para asegurar que Vox y el PSOE han votado juntos «más de 100 veces»: «El PSOE empezó esta legislatura negándoles el saludo y ahora acaban agarrados de la mano».

La procuradora de UPL Alicia Gallego pidió a la Junta que se ponga a trabajar porque «las tasas de pobreza están llamando a la puerta", al tiempo que recordó que no se ha aprobado la ley de reto demográfico o una norma “adecuada” frente a los incendios forestales.

Por Ávila criticó que “no es adecuada” la sanidad en la provincia y Vázquez responde que “cumple las necesidades de la población”. El consejero de Sanidad afeó a Pedro Pascual que “no ha perdido la oportunidad de chapotear en la ciénaga del victimismo en el que está sumido desde que se sumó al provincialismo”.

El presidente de la Junta dijo que los tres procuradores de Soria ¡Ya! se han equivocado de adversario durante toda la legislatura que está a punto de llegar a su fin.Soria YA tachó de timo del «tocomocho» las promesas de la Junta.