Diario de León

Ya es oficial: aprobada la subida salarial de los funcionarios para 2026

El incremento salarial se aplicará con efectos desde el 1 de enero de 2025, garantizando además la actualización de las retribuciones en función del IPC de 2026

Una mujer atiende al público en una administración.

Una mujer atiende al público en una administración.Jesus F.Salvadores

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un Decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. La medida contempla un aumento del 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 % si la inflación alcanza el 1,5 % o más el año que viene. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero de 2026, mes en el que ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.

La aprobación del Decreto-ley responde a la necesidad urgente de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos.

tracking