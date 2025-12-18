El Consejo de Cuentas homenajea a sus empleados más veteranos y da la bienvenida a las nuevas incorporaciones

El Consejo de Cuentas homenajea a sus empleados más veteranos.DL

El Consejo de Cuentas de Castilla y León homenajeó este mediodía a sus empleados más veteranos, algunos de los cuales llevan 35 años de servicio en la administración.

En el mismo acto, el presidente Mario Amilivia, dio la bienvenida a los nuevos trabajadores que se han ido incorporando en el último año a esta institución propia de la comunidad autónoma con sede en Palencia.

Amilivia afirmó que concluye una legislatura en la que la institución ha aprobado 5 planes anuales de fiscalización, más de 80 informes y en la que han tenido lugar 50 comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para la presentación de un importante número de trabajos.

Por todo ello, aplaudió la dedicación de la plantilla, cuyo concurso y capacidad de trabajo son fundamentales para llevar a cabo las funciones como órgano de control externo de Castilla y León.

En el acto han estado presentes además los consejeros de la institución Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, y el titular de la Autoridad independiente en materia de corrupción, Luis Gracia.

Los empleados distinguidos son Ángeles Bustamante, Miguel Ángel Castrillo, Juan José Castrillo, José Fernando García, Jorge Luis Martín, Pedro San Miguel, Francisco Javier Castro y Florentino Hernández.