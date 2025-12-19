La Junta cierra con 22 leyes una legislatura que Carriedo tilda de «muy interesante»

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que la legislatura que llega a su final ha sido «muy interesante» porque se han aprobado 22 leyes y destacó el «esfuerzo» hecho para alcanzar acuerdos en un parlamento con hasta ocho partidos.

No obstante, reconoció que no fue posible sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 y convalidar los dos decretos-ley en materia de incendios forestales, que prometió recuperar en el próximo mandato. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y tras el último pleno de las Cortes, Fernández Carriedo, también procurador «popular» por Palencia, destacó que se han completado los ocho periodos de sesiones de trabajo parlamentario, que señaló ciertamente ha sido «muy intenso», tanto por la participación de los grupos políticos, ante la llegada de nuevos partidos, como por la «tarea» desempeñada por la Junta, que se ha sometido —dijo— al control de la cámara.

En ese sentido, el consejero portavoz hizo balance de las 22 normas aprobadas en cinco grandes bloques, de los que destacó el tributario porque ha supuesto nuevas rebajas tributarias para los ciudadanos, que señaló han permitido que tengan los «impuestos más bajos de su historia», así como los cuatro «techos de gasto» —límite del gasto no financiero— y los dos presupuestos, los de 2023 y 2024, que vieron la luz gracias al apoyo de PP y Vox.

Asimismo, Fernández Carriedo subrayó el trabajo legislativo en el ámbito de la protección de las familias, de la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios públicos. De esta forma, aludió a las leyes de atención residencial, de apoyo a las personas con discapacidad, pero también a la del blindaje de los servicios esenciales.

A todas ella unió la de puestos sanitarios de difícil cobertura que recibió ayer el apoyo unánime de toda la cámara.

Igualmente, el consejero portavoz destacó un tercer bloque referido al mundo rural y el sector agrario, con normas como la de sanidad animal o la de bonificación de las tasas veterinarias, de caza y pesca, así como un cuarto sobre la propia administración, que incorporó la jornada laboral de 35 horas semanales, la mejora de la información pública o la actualización de las retribuciones del personal de la Comunidad. Además recordó que la Junta también logró aprobar en las Cortes la nueva ley de patrimonio cultural, que se había iniciado en la anterior legislatura.

De esta forma, Fernández Carriedo quiso poner en valor el «esfuerzo» hecho por la Junta y los grupos, por lo que agradeció «sin excepción» el trabajo realizado por los 81 procuradores. Además, subrayó que en la última sesión parlamentaria, que fue de «despedidas», se aprobara por unanimidad la ley de puestos de difícil cobertura, promovida por PP y Vox, lo que consideró envía un «mensaje importante» a la ciudadanía.

Por otra parte, el portavoz de la Junta defendió que todas las leyes presentadas por la Junta y que no se han tramitado eran «dignas» de ser aprobadas por las Cortes, ya que sostuvo el Ejecutivo hizo un «importante esfuerzo» para elaborar buenas normativas e intentar «persuadir» a los grupos.

