CyL lidera el gasto en innovación sobre cifra de negocio en empresas

Castilla y León lidera el gasto en innovación sobre cifra de negocio de las empresas, según el indicador publicado por el INE. Se consolida así la trayectoria ascendente en materia de gasto empresarial de la Comunidad en innovación en 2024, tras ocupar el tercer puesto en 2022, sólo por detrás del País Vasco y Cataluña. Desde el Ejecutivo autonómico, señalan que el actual primer puesto nacional «refleja el notable esfuerzo innovador del tejido empresarial y su creciente apuesta por la competitividad basada en el conocimiento».

De esta forma, es la primera autonomía española en este indicador entre las comunidades, con una intensidad de innovación del 3,29 por delante del País Vasco (3,13), Cataluña (2,50) y Navarra (2,17). La intensidad de innovación es el cociente entre el gasto total de una empresa en actividades de innovación tecnológica como I+D, diseño o nuevas soluciones y su cifra de negocios. Se trata de uno de los principales indicadores que refleja la innovación de las empresas.

Por otra parte, los datos reflejan que la Comunidad es la tercera con mayor incremento del gasto desde la última encuesta (publicada en 2023), con 39,4 puntos. El gasto en innovación de las empresas de Castilla y León ha pasado de 811,29 millones de euros hasta 1.130,75 millones de euros, suponiendo el 4,8 por ciento del total nacional. Este dato, tanto en valores absolutos como en porcentaje, constituye el máximo de la serie histórica, que se inició en 2018.

Una característica positiva del perfil innovador de esta tierra se refleja en la distribución por tipo de gasto. En Castilla y León, el porcentaje del gasto en adquisición de I+D externa se sitúa siete puntos por encima de la media nacional. Esto refleja un ecosistema de innovación más abierto, donde la transferencia de conocimiento y de tecnología tiene un papel más relevante que en el promedio estatal.

Según relatan desde la Junta en un comunicado remitido este domingo, Castilla y León ha mostrado un fuerte progreso en el Índice de Innovación Regional en Europa «Regional Innovation Index, del Regional innovation Scoreboard», siendo la comunidad autónoma española con mejor evolución en el periodo 2018-2025. En concreto, su rendimiento ha aumentado en más de 20,3 por ciento puntos en este período, según los datos de la Comisión Europea.