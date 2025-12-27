La Junta entrega once nuevos vehículos forestales 4x4 para la lucha contra incendios

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio refuerza el operativo autonómico de prevención y extinción de incendios forestales con la entrega de once nuevos vehículos Pick Up 4x4 por parte de su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La inversión total asociada a estos vehículos, que incluye su adquisición y posterior carrozado y equipamiento especializado, asciende a 604.632,60 euros. La Junta ha contado con recursos procedentes del Feder-React UE y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo NextGenerationEU.

Los 11 vehículos entregados son Pick Up 4x4, marca Ford, modelo Ranger Cabina Doble de 170 CV. De ellos, siete fueron adquiridos en el año 2023 con financiación europea, por un importe de 314.872 euros, mientras que los cuatro restantes se adquirieron en 2024 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 157.334 euros.

Durante el año 2025, los once vehículos han sido objeto de un proceso de carrozado y adaptación específica para su uso forestal, con una inversión adicional de 132.426 euros, también financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas actuaciones han incluido la aplicación de la imagen corporativa, la preinstalación de emisora, mejoras en la eficiencia energética para evitar consumos residuales, protección de la caja de carga, instalación de luces de emergencia, estructura porta-herramientas con cajón, focos de trabajo y un kit de extinción con motobomba y depósito de 300 litros.

La inversión media por vehículo se sitúa en 54.966 euros, de los que 42.928 euros corresponden a la adquisición y 12.038 euros al carrozado y equipamiento especializado.

Distribución territorial

Los nuevos vehículos se han distribuido entre las provincias de Ávila (dos), Burgos (uno), León (dos), Salamanca (uno), Segovia (uno), Soria (dos) y Zamora (dos), reforzando de manera equilibrada el dispositivo autonómico.

Estos vehículos ligeros, clasificados como medios C-3 con capacidad inferior a 500 litros, permiten el transporte de una cuadrilla de cinco trabajadores junto con herramientas forestales y equipos de extinción de alta presión. Están diseñados para realizar un primer ataque rápido en incendios incipientes, ejercer un efecto disuasorio en el monte y apoyar la ejecución de trabajos selvícolas preventivos.

Con esta entrega, los 11 nuevos Pick Up se suman a los 27 vehículos de características similares entregados en julio de 2024, alcanzando un total de 38 Pick Up operativos, con una inversión acumulada de 1.886.476 euros.

En conjunto, el operativo autonómico de incendios de Castilla y León dispone actualmente de 94 autobombas con capacidad superior a 4.000 litros y 38 vehículos Pick Up con capacidad inferior a 500 litros, distribuidos por todas las provincias de la Comunidad.

Desde el año 2015, la Junta de Castilla y León ha incorporado un total de 100 vehículos al operativo de incendios forestales -62 autobombas y 38 Pick Up- con una inversión global de 14,6 millones de euros, consolidando un proceso sostenido de modernización de medios materiales orientado a mejorar la seguridad de los profesionales y la eficacia de las intervenciones.

De forma complementaria, el parque móvil autonómico se ha reforzado recientemente con cuatro vehículos todoterreno adquiridos mediante compra centralizada y financiados por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. En concreto, se trata de dos Pick Up Ford Ranger 4x4 de 205 CV y dos vehículos SsangYong Musso Sport, con una inversión conjunta de 174.095 euros.

Estos cuatro vehículos se adscriben al Parque Nacional de Picos de Europa y están destinados a labores de gestión, conservación y vigilancia del espacio natural, reforzando la presencia y capacidad operativa de los servicios ambientales en este enclave de especial valor ecológico.