Una investigación publicada por la Universidad de León explora la evolución de la imagen de la mujer de ciencia en el cine internacional

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Científicas de cine. Panorámica histórica en 101 películas de la evolución de la imagen fílmica de la mujer de ciencia y conocimiento en el cine internacional' que explora la evolución de la imagen de la mujer de ciencia en el cine internacional.

El autor de la obra, Fernando del Blanco Rodríguez, es licenciado en Filología Hispánica por la UNED y Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la ULE y propone un recorrido cronológico por 101 películas examinadas desde la doble perspectiva estética e ideológica.

Se trata del resultado de un proceso de investigación que ha explorado cómo el cine y los medios de comunicación han contribuido a moldear la percepción social de la ciencia y de quienes la ejercen, con especial atención a las mujeres científicas.

Desde el Servicio de Publicaciones de la ULE se explica que se trata de un libro "imprescindible" para comprender cómo la cultura audiovisual ha configurado la visión del poder, la inteligencia y el papel de las mujeres en la construcción del pensamiento científico contemporáneo.

En un mundo donde las imágenes construyen la realidad, esta investigación analiza cómo el séptimo arte ha representado, y a menudo reinventado, el papel de las mujeres en el ámbito científico, lo que ha generado discursos, mitos y referentes que han trascendido la pantalla.

La obra parte de la idea de que los medios no solo informan, sino que también imaginan y negocian el significado de la ciencia ante la sociedad, el libro se adentra en el diálogo simbólico entre la cultura popular y el conocimiento académico.

De Marie Curie a las heroínas de la ciencia ficción moderna, las películas no solo han retratado a las científicas, sino que también han proyectado sobre ellas las tensiones, los prejuicios y los deseos de cada época.

El libro propone un recorrido cronológico por hitos fílmicos seleccionados por su relevancia histórica, su impacto cultural y su valor simbólico, ya que cada obra se examina desde una doble mirada: estética e ideológica.

A través de este análisis crítico y documentado, el lector asistirá a la evolución de las 'mujeres de ciencia' en el cine: de las figuras marginales o idealizadas de los primeros tiempos a las protagonistas complejas y poderosas del siglo XXI.

El texto ilumina cómo estas transformaciones reflejan los cambios sociales, las luchas feministas y las conquistas simbólicas que, poco a poco, han reescrito el papel de las mujeres en el territorio del saber.