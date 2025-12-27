Carlos Martínez pide el cambio de Fernández Mañueco por falta de credibilidad

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El secretario regional del PSOE y León y candidato socialista en las elecciones autonómicas del próximo marzo en Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido a la ciudadanía que en las urnas cambie al actual presidente y aspirante del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por falta de credibilidad.

Martínez ha afirmado que el presidente "sale con la chequera" y, pese a no tener presupuestos autonómicos, "intenta comprometer muchas ayudas en las nueve provincias", pero "ya no es creíble, y por tanto hay que cambiar".

En su opinión, los ciudadanos de Castilla y León llevan "treinta y ocho años castigados" por un Pp que a su juicio "no da solución a los problemas de despoblación, ausencia de prestación de servicios públicos y falta de cobertura de los derechos de la ciudadanía".

Frente a ello, ha asegurado que el PSOE ofrece un proyecto que garantiza la cobertura de derechos de ciudadanía en educación, en sanidad y en protección social, y que impulsa infraestructuras que hagan al territorio autonómico atractivo para la implantación de empresas.

Ha criticado que el PP esté "permanentemente reclamando a otros" y que Fernández Mañueco intente "esconderse permanentemente" detrás de las elecciones extremeñas, de las de Aragón o de la petición constante de elecciones generales para no rendir cuenta de los treinta y ocho años de gobierno de su partido en Castilla y León.

Como ejemplo ha puesto el del cuartel de Monte la Reina impulsado por el Ministerio de Defensa en Toro (Zamora), que traerá a 1.500 familias a esa provincia dentro de dos o tres años y la Junta todavía no tiene ni un plan de viviendas, ni de servicios educativos o de educación de cero a tres años para que no se vayan a vivir a las grandes ciudades.

"No podemos estar permanentemente reclamando a otros, no podemos pedir el campamento de Monte la Reina y luego no estar haciendo nuestros propios deberes en materia de movilidad, en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de vivienda", ha indicado Carlos Martínez.

Sobre el resultado de las elecciones en Extremadura, ha señalado que la lección que hay que aprender es que votar al PP o a Vox "al final el resultado es el mismo", y que "alentar el miedo a la extrema derecha ya no funciona".

Preguntado por su futuro como alcalde de Soria ante las próximas elecciones autonómicas en las que será el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Martínez ha indicado que continuará como regidor hasta el último minuto", hasta recoger el acta de procurador en las Cortes de Castilla y León.

Eso implica que en campaña electoral seguirá como alcalde de Soria, algo que ha justificado porque es su "obligación" y su "compromiso con la ciudadanía de Soria".

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Zamora, donde se ha paseado por el centro de la ciudad y asistido a algunas de las actividades navideñas de animación de calle programadas junto al primer teniente de alcalde de Zamora y concejal de Promoción Económica, David Gago, y el diputado nacional por Zamora Antidio Fagúndez.