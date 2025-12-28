Nueve accidentes en menos de 12 horas en la Comunidad dejan un muerto y 11 heridos

Publicado por EFE / Ical Ávila / Valladolid/ Burgos Creado: Actualizado:

Nueve accidentes entre las 5 de la madrugada y las tres de la tarde de ayer han dejado en la Comunidad un muerto y once heridos de diversa gravedad.

El fallecido es un motorista de 46 años que murió en la AV-502 a la altura de Cebreros (Ávila). Conductores que pasarobn por esa carretera alertaron al 112 de que el hombre estaba inconsciente en la cuneta.

Otro motorista resultó herido en un accidente con varios vehículos en la SA-201 en El Cabaco, Salamanca. Dos hombres resultaron heridos y uno de ellos quedó atrapado tras el vuelco de un turismo que dio vueltas de campana en el kilómetro 35 de la A-62, sentido Palencia, a la altura de la localidad burgalesa de Villazopeque.

Un accidente de tráfico en el que vieron implicados tres vehículos se registró ayer en el camino de Aguas, en Salamanca, a la altura del número 44, según informaron fuentes municipales. Un hombre y una mujer de 33 años resultaron heridos como consecuencia del vuelco de un turismo que se registró en el kilómetro 174 de la CL-626, en el término municipal palentino de Guardo.

Un hombre de 59 años, conductor de un camión, ha sufrido una salida de vía y ha caído por un talud de unos cinco metros en el kilómetro 370 de la A-6, sentido A Coruña, en el término municipal leonés de Bembibre. Dos mujeres de 29 y 35 años y un hombre de 32 han resultado heridos en un accidente entre dos furgonetas que se produjo en la calle Batalla de Villalar, en la ciudad de Burgos.

Una furgoneta atropelló ayer en Segovia a un niño de cinco años que tras el impacto esperó a las asistencias sanitarias sentado y consciente pese a haber resultado golpeado en la cabeza. Fue trasladado al hospital y posteriormente dado de alta. Un vehículo sufrió hoy un accidente de tráfico a la altura de Medina del Campo tras sufrir una salida de vía y dar varias vueltas de campanas, lo que obligó a la intervención de Emergencias sanitarias y la Guardia Civil.

Todos los heridos en estos accidentes de tráfico evolucionan favorablemente.