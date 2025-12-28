Investigan la muerte de una mujer tras caer en Valladolid de un quinto piso

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de una mujer de 50 años, ayer al mediodía en Valladolid, tras precipitarse desde el quinto piso de un bloque de viviendas, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El suceso seprodujo en torno a las 11:30 horas junto al número 2 de la calle de San Luis, en la confluencia de la Plaza de la Cruz Verde y cerca de la de España, en una zona muy comercial y habitualmente concurrida. La Policía Local cortó dos calles para disponer de un perímetro de seguridad mientras se esperaba al levantamiento del cadáver antes de su traslado al Instituto Anatómico Forense.

Las asistencias sanitarias certificaron el fallecimiento de la muer en el mismo lugar del suceso.

Además, la Guardia Civil detuvo la noche del jueves, día de Navidad, a un hombre de 40 años después de que fuese hallado el cadáver de su madre en el piso en el que vivían en Infiesto, en el Orrín. La mujer, septuagenaria, llevaba muerta varios días. Este sábado, no obstante, ha quedado en libertad. El arresto se produjo después de que el hijo de la fallecida intentase agredir al médico y a la enfermera que se trasladaron a la vivienda. Se le atribuyen de forma inicial un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de abandono.