La Junta convoca ayudas por un millón para favorecer la formación de sectores agrario, alimentario y forestal en 2026

La Junta publicará este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ayudas por importe de un millón destinadas a la realización de acciones de formación, información y demostración dirigidas a los sectores agrario, alimentario y forestal.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se encuadra en la intervención Transferencia de conocimientos y actividades de formación e información del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, que cuenta con una dotación total de 3,4 millones para todo el periodo.

La publicación anual de estas convocatorias al inicio de cada ejercicio responde al compromiso adquirido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con los representantes del sector agrario con el objetivo de facilitar la planificación y ejecución de las acciones formativas a lo largo de todo el año.

Su finalidad es mejorar la capacitación profesional de los sectores agrario, alimentario y forestal, así como contribuir al desarrollo rural en su conjunto, con una atención especial a los jóvenes que se incorporan a la actividad.

De este modo, se busca dotarles de los conocimientos necesarios para afrontar los retos de innovación y tecnificación, así como para avanzar en la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de sus explotaciones y empresas.

Asimismo, la convocatoria pretende facilitar a los profesionales del sector los conocimientos necesarios para una gestión eficiente y de calidad, mediante actividades formativas de ámbito autonómico, provincial o comarcal, adaptadas a las especificidades de cada territorio.

NOVEDADES Y BENEFICIARIOS

Como novedad en este periodo de programación, la convocatoria integra en una única ayuda las acciones de formación, información y demostración, que anteriormente se articulaban a través de convocatorias diferenciadas.

Además, se prioriza la formación de los asesores que participan en la medida de asesoramiento, tanto mediante acciones específicas dirigidas a este colectivo como favoreciendo su asistencia al resto de actividades subvencionadas.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los prestadores de servicios de formación, información y demostración que tengan la condición de personas jurídicas y estén directamente relacionados con los tres sectores, con especial relevancia para sociedades, cooperativas y asociaciones representativas de estos ámbitos.

Entre las acciones contempladas, se incluyen cursos de incorporación a la empresa agraria para jóvenes agricultores, formación para la obtención o renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios y formación para la obtención del certificado de bienestar animal, en sus distintas modalidades.

La convocatoria prioriza, además, la formación relacionada con sectores estratégicos para la Junta, como ovino-caprino, vacuno, porcino ibérico, cultivos industriales, leguminosas y oleaginosas, queso y vino, así como acciones formativas en producción ecológica; gestión y uso eficiente de recursos agrarios (agua, suelo y energía); gestión y conservación forestal y aprovechamiento de recursos locales, entre otros ámbitos de interés.

La tramitación de las solicitudes será íntegramente telemática, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El plazo de presentación finalizará el 16 de enero de 2026. En la sede electrónica estarán disponibles los modelos normalizados necesarios para la solicitud, el desarrollo, el seguimiento y la justificación de las acciones.