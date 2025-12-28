Detenido un trabajador sanitario por robar a pacientes en urgencias y en traslados en ambulancia

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un trabajador sanitario como presunto autor de un delito continuado de hurto cometido en varios hospitales de la ciudad, que se hizo con unos 600 euros en efectivo, además de documentación personal, tarjetas bancarias y décimos de Lotería de Navidad de pacientes.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas entre los meses de octubre y diciembre de 2025, en las que las víctimas alertaban de la desaparición de carteras y efectos personales. Se trataba de pacientes que habían acudido a urgencias o que habían sido trasladados en ambulancias. Los agentes lograron vincular al detenido con al menos cuatro hurtos recientes y con otros hechos similares ocurridos en años anteriores.

Entre los casos investigados figura el de una mujer que denunció que el pasado 31 de octubre, mientras esperaba atención en el área de urgencias del Hospital Clínico Universitario, un celador se llevó su bolso con el pretexto de colocarlo en otro lugar. Minutos después, al recuperarlo, comprobó la desaparición de su cartera, que contenía 60 euros, tarjetas sanitarias y un décimo de Lotería de Navidad.

Otro de los hechos tuvo lugar el 25 de noviembre en el Hospital Universitario Río Hortega, donde un varón denunció la sustracción de la cartera de su esposa, con 300 euros, tarjetas bancarias y un décimo de lotería, tras la intervención de un técnico de ambulancia que manipuló el bolso mientras les asistía.

Asimismo, el 20 de noviembre, la hija de un paciente denunció la desaparición de la cartera de su padre durante su traslado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario, con 200 euros y varios décimos de Lotería de Navidad. Ese mismo día, otra familia comunicó la pérdida de la cartera de un paciente trasladado al mismo centro, que contenía documentación, una tarjeta bancaria y entre 30 y 40 euros.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio detectaron coincidencias en el modus operandi y la presencia del mismo trabajador sanitario en varios de los hechos denunciados. El detenido cuenta con antecedentes policiales por hechos similares y ha sido puesto a disposición judicial.