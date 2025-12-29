Mañueco revindica su gestión a las puertas de las elecciones con la presión de sacar mayoría

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la «estabilidad» y el «compromiso con la buena política» de su Gobierno al cierre de la actual legislatura y ha defendido su modelo «sereno y responsable» que le ha permitido «avanzar con paso firme» en servicios públicos, empleo y cohesión territorial, frente a un contexto nacional «marcado por la inestabilidad y el ruido».

Mañueco ha subrayado que Castilla y León se encuentra «entre las comunidades mejor valoradas en los principales servicios públicos», y ha recordado que la Comunidad cuenta con «el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo», así como con «los mejores servicios sociales, una atención a la dependencia líder y un sistema sanitario que es medalla de plata a nivel nacional». Lo ha hecho a través de un escrito remitido a Europa Press.

«Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del compromiso de miles de profesionales y de una planificación responsable orientada a garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio», ha recalcado el presidente, para quien el avance logrado demuestra que su Gobierno se centra en «lo importante» frente a «la inestabiliad» que, a su juicio, que domina la política nacional.

Mañueco ha destacado la consolidación del crecimiento económico en la Comunidad, que «sigue avanzando en producción industrial, exportaciones y empleo», con «más personas trabajando que nunca» y «los impuestos más bajos de nuestra historia». Además, ha puesto en valor el dinamismo del tejido productivo autonómico, «líder en energías renovables y con una de las principales industrias agroalimentarias de España», y ha recordado el impulso del Plan de Agroindustria, las nuevas ayudas a la exportación y el refuerzo de la marca ‘Tierra de Sabor’. Castilla y León, ha añadido, se consolida también como «referente en sectores estratégicos» como la automoción, la logística, la aeronáutica, la biomedicina, la industria farmacéutica o la ciberseguridad.

De este modo, el presidente de la Junta ha remarcado el «compromiso con el campo» de su Gobierno y el apoyo «ágil y eficaz» a los agricultores y ganaderos ante situaciones complejas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, la sequía o la amenaza de la Peste Porcina Africana. Según ha destacado, Castilla y León es la Comunidad que «mejor gestiona los anticipos de la PAC» y la que ha aprobado «las ayudas más elevadas para modernización de explotaciones y relevo generacional».

COHESIÓN TERRITORIAL

Mañueco ha apuntado que Castilla y León «no se conforma con los avances logrados» y ha fijado como objetivo «situar a la Comunidad entre las tres mejores de España». Para ello, ha mencionado los progresos en apoyo a las familias y la conciliación, con medidas como el Bono Nacimiento, el Bono Concilia y el Bono Infantil, al tiempo que ha resaltado el aumento del empleo femenino y las políticas activas de igualdad.

En materia de movilidad, ha destacado la gratuidad del transporte en autobús a través de la tarjeta Buscyl, de la que ya se benefician más de 580.000 personas, con más de 3,5 millones de viajes gratuitos.

Respecto a la vivienda, ha enumerado medidas como las bonificaciones del 20 por ciento en la compra de viviendas públicas para jóvenes, ayudas al alquiler que cubren hasta el 75 por ciento de la renta y la construcción de más de 3.000 viviendas públicas. «Respondemos a una de las principales preocupaciones de los jóvenes y las familias, especialmente en el medio rural», ha subrayado.

El presidente de la Junta ha reiterado que la sanidad pública es «una prioridad incuestionable» y ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que dedica «el mayor porcentaje de su presupuesto» a este ámbito y la que «menos recurre a la concertación privada». Así, ha resaltado las nuevas infraestructuras sanitarias, la implantación de Unidades de Radioterapia y la dotación de helicópteros medicalizados en las nueve provincias, y ha destacado la aprobación de la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura. En materia educativa, ha subrayado que la Comunidad «lidera el pódium» nacional y ha ampliado la gratuidad desde los 0 hasta los 16 años, con un aumento de los ciclos de FP y las inversiones en las universidades.

Ha destacado el refuerzo de los servicios sociales, «los mejores del país», y el liderazgo en la atención a la dependencia, con la mayor dotación de plazas residenciales públicas y una apuesta «decidida» por la atención en el domicilio, la teleasistencia avanzada y la asistencia personal.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO RURAL

Mañueco ha reivindicado el liderazgo en energías renovables como «una clara ventaja competitiva» y ha incidido en la necesidad de «una mayor inversión del Gobierno de España en redes eléctricas» y un marco normativo que facilite el autoconsumo. También ha puesto en valor la importancia del patrimonio histórico y la cultura como «una seña de identidad» y un motor del turismo, especialmente del rural, en el que Castilla y León es «líder nacional». En este ámbito, ha citado medidas como el Cheque Comercio Rural o las ayudas de hasta 3.000 euros para mantener abiertos bares en municipios pequeños, al considerar que «son mucho más que un negocio: son espacios de encuentro y vida para nuestros vecinos».

«Gobernar no consiste sólo en constatar los avances logrados; exige ambición, autocrítica y visión de futuro compartida», ha señalado Fernández Mañueco, quien ha insistido en la voluntad del Ejecutivo autonómico de continuar construyendo «una Castilla y León más próspera, moderna y orgullosa de su enorme potencial».

«Podemos mirar al futuro con confianza y ambición, porque nuestra gestión está avalada por los resultados y por una forma de hacer política seria, estable y centrada en el servicio público, frente al ruido y la inestabilidad que dominan la política nacional», ha zanjado el presidente.