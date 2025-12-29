Diario de León


Mañueco revindica su gestión a las puertas de las elecciones con la presión de sacar mayoría

El presidente de la Junta hace balance de su acción de Gobierno «estable y comprometida». El candidato del PP a las autonómicas de mayo ve el futuro con ambición frente a la «inestabilidad» nacional

Mañueco en el 'Locus appellationis' de la Catedral de León, el lugar donde se impartía justicia.

Mañueco en el 'Locus appellationis' de la Catedral de León, el lugar donde se impartía justicia.ÁNGELOPEZ

Publicado por
Europa Press
Valladolid

Creado:

Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la «estabilidad» y el «compromiso con la buena política» de su Gobierno al cierre de la actual legislatura y ha defendido su modelo «sereno y responsable» que le ha permitido «avanzar con paso firme» en servicios públicos, empleo y cohesión territorial, frente a un contexto nacional «marcado por la inestabilidad y el ruido».

Mañueco ha subrayado que Castilla y León se encuentra «entre las comunidades mejor valoradas en los principales servicios públicos», y ha recordado que la Comunidad cuenta con «el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo», así como con «los mejores servicios sociales, una atención a la dependencia líder y un sistema sanitario que es medalla de plata a nivel nacional». Lo ha hecho a través de un escrito remitido a Europa Press.

«Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del compromiso de miles de profesionales y de una planificación responsable orientada a garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio», ha recalcado el presidente, para quien el avance logrado demuestra que su Gobierno se centra en «lo importante» frente a «la inestabiliad» que, a su juicio, que domina la política nacional.

Mañueco ha destacado la consolidación del crecimiento económico en la Comunidad, que «sigue avanzando en producción industrial, exportaciones y empleo», con «más personas trabajando que nunca» y «los impuestos más bajos de nuestra historia». Además, ha puesto en valor el dinamismo del tejido productivo autonómico, «líder en energías renovables y con una de las principales industrias agroalimentarias de España», y ha recordado el impulso del Plan de Agroindustria, las nuevas ayudas a la exportación y el refuerzo de la marca ‘Tierra de Sabor’. Castilla y León, ha añadido, se consolida también como «referente en sectores estratégicos» como la automoción, la logística, la aeronáutica, la biomedicina, la industria farmacéutica o la ciberseguridad.

De este modo, el presidente de la Junta ha remarcado el «compromiso con el campo» de su Gobierno y el apoyo «ágil y eficaz» a los agricultores y ganaderos ante situaciones complejas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, la sequía o la amenaza de la Peste Porcina Africana. Según ha destacado, Castilla y León es la Comunidad que «mejor gestiona los anticipos de la PAC» y la que ha aprobado «las ayudas más elevadas para modernización de explotaciones y relevo generacional».

COHESIÓN TERRITORIAL

Mañueco ha apuntado que Castilla y León «no se conforma con los avances logrados» y ha fijado como objetivo «situar a la Comunidad entre las tres mejores de España». Para ello, ha mencionado los progresos en apoyo a las familias y la conciliación, con medidas como el Bono Nacimiento, el Bono Concilia y el Bono Infantil, al tiempo que ha resaltado el aumento del empleo femenino y las políticas activas de igualdad.

En materia de movilidad, ha destacado la gratuidad del transporte en autobús a través de la tarjeta Buscyl, de la que ya se benefician más de 580.000 personas, con más de 3,5 millones de viajes gratuitos.

Respecto a la vivienda, ha enumerado medidas como las bonificaciones del 20 por ciento en la compra de viviendas públicas para jóvenes, ayudas al alquiler que cubren hasta el 75 por ciento de la renta y la construcción de más de 3.000 viviendas públicas. «Respondemos a una de las principales preocupaciones de los jóvenes y las familias, especialmente en el medio rural», ha subrayado.

El presidente de la Junta ha reiterado que la sanidad pública es «una prioridad incuestionable» y ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que dedica «el mayor porcentaje de su presupuesto» a este ámbito y la que «menos recurre a la concertación privada». Así, ha resaltado las nuevas infraestructuras sanitarias, la implantación de Unidades de Radioterapia y la dotación de helicópteros medicalizados en las nueve provincias, y ha destacado la aprobación de la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura. En materia educativa, ha subrayado que la Comunidad «lidera el pódium» nacional y ha ampliado la gratuidad desde los 0 hasta los 16 años, con un aumento de los ciclos de FP y las inversiones en las universidades.

Ha destacado el refuerzo de los servicios sociales, «los mejores del país», y el liderazgo en la atención a la dependencia, con la mayor dotación de plazas residenciales públicas y una apuesta «decidida» por la atención en el domicilio, la teleasistencia avanzada y la asistencia personal.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO RURAL

Mañueco ha reivindicado el liderazgo en energías renovables como «una clara ventaja competitiva» y ha incidido en la necesidad de «una mayor inversión del Gobierno de España en redes eléctricas» y un marco normativo que facilite el autoconsumo. También ha puesto en valor la importancia del patrimonio histórico y la cultura como «una seña de identidad» y un motor del turismo, especialmente del rural, en el que Castilla y León es «líder nacional». En este ámbito, ha citado medidas como el Cheque Comercio Rural o las ayudas de hasta 3.000 euros para mantener abiertos bares en municipios pequeños, al considerar que «son mucho más que un negocio: son espacios de encuentro y vida para nuestros vecinos».

«Gobernar no consiste sólo en constatar los avances logrados; exige ambición, autocrítica y visión de futuro compartida», ha señalado Fernández Mañueco, quien ha insistido en la voluntad del Ejecutivo autonómico de continuar construyendo «una Castilla y León más próspera, moderna y orgullosa de su enorme potencial».

«Podemos mirar al futuro con confianza y ambición, porque nuestra gestión está avalada por los resultados y por una forma de hacer política seria, estable y centrada en el servicio público, frente al ruido y la inestabilidad que dominan la política nacional», ha zanjado el presidente.

tracking