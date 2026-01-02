El Procurador del Común tramitó 6.410 nuevos expedientes en 2025 derivados de 2.206 quejas y 143 actuaciones de oficio

Archivo - El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, ofrece una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León.EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid

El Procurador del Común tramitó a lo largo de 2025 un total de 6.410 expedientes correspondientes a 2.206 quejas promovidas a instancia de parte (1.918 en 2024), cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 143 actuaciones de oficio promovidas por la Defensoría, una menos que el año pasado.

Por provincias, León vuelve a liderar el número de quejas presentadas en 2025 con 524; seguida de Valladolid, con 339; Burgos, con 219; Palencia, con 164; Ávila, con 143; Salamanca, con 139; Segovia, con 114; Zamora, con 110, y Soria, con 77.

Completan los datos relativos a la procedencia 112 quejas de personas de provincias de fuera de la Comunidad; tres presentadas por firmantes de varias provincias; dos procedentes de otros países y otras 260 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, por lo que se desconoce la procedencia de sus autores, "aunque, como es exigible, están plenamente identificados", ha precisado la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León.

En cuanto a las áreas temáticas de las 2.206 quejas recibidas destacan un año más las referidas a la Administración Local, que acaparan el 22,85 por ciento de las reclamaciones, seguidas del área de Fomento, con el 13,42 por ciento, y del Empleo Público, con el 10,79 por ciento. Por su parte, Sanidad alcanza el 10,43 por ciento y Medio Ambiente un 10,02 por ciento.

Ya por debajo del 10 por ciento están las áreas de Interior y Justicia, con un 7,39 por ciento; Familia, Igualdad de Oportunidades el 6,71 por ciento; Educación el 5,67 por ciento; Hacienda el 4,62 por ciento; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,26 por ciento; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,22 por ciento y por último, Cultura, Turismo y Deportes el 1,63 por ciento.

Y en cuanto a las 17 quejas múltiples sobre otros tantos asuntos diferentes presentadas cada una por una pluralidad de personas, se abrieron 4.078 expedientes, 206 de ellos en materia de empleo público y 173 sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de ayudante técnico educativo, técnico superior en Educación Infantil, técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas.

Otros 52 versan sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

En relación con la protección del medio ambiente, se abrieron 2.962 expedientes sobres el proyecto de instalación de la planta de biogás en La Lastra (León), y doce sobre la disconformidad de la gestión municipal durante el incendio forestal el Castrocalbón (León).

Por su parte, en materia de sanidad se han iniciado 476 expedientes sobre la reducción de consultas de Pediatría en el Centro de Salud de Cistierna (León) y en materia educativa 39 expedientes sobre la solicitud de transporte escolar en el IES Merindades de Castilla en Villarcayo (Burgos).

Sobre la actividad de fomento hay 248 expedientes relacionados con la limpieza de fincas y solares por riesgo de incendios en Marugán (Segovia) y otros 12 de la misma temática en Castrocalbón (León). En el área de Administración local e Interior, la disconformidad con la publicación de las cuentas municipales, la información pública y las deficiencias del sistema de protección de incendios y la ausencia de Plan de Emergencias contra los incendios en la localidad de Castrocalbón (León) sumaron 48 expedientes. Por último, en materia de familia se promovieron 21 expedientes relativos al sistema de protección de menores.

Completa la estadística correspondiente a 2025 la tramitación de 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las diputaciones y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población, "siempre sobre temas que se han considerado de interés para el ejercicio de derechos de la ciudadanía".

El Procurador del Común ha destacado la especial atención sobre el abastecimiento de agua potable en numerosas pequeñas poblaciones de Castilla y León para incidir en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales.

Y tras los "graves incendios" sufridos en agosto, ha promovido actuaciones de oficio sobre la posible utilización del ganado como medio de prevención de incendios y sobre el mantenimiento de hidrantes, bocas de riego y otros medios de utilizados en caso de incendios en el entorno urbano.

En Familia, gualdad de oportunidades y juventud, ha actuado en relación con las condiciones térmicas en las Escuelas de Educación Infantil de León, la conflictividad y comportamientos violentos hacia el personal de centros de menores de Castilla y León, la reserva de plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida en lugares próximos a los puestos de trabajo que desempeñen, las condiciones de accesibilidad de los vehículos del transporte público por carretera de Castilla y León, los procedimientos de expedición y renovación del título de familia numerosa, así como a causa de posibles deficiencias en el funcionamiento de algunas residencias.

Y en materia sanitaria se han abierto actuaciones de oficio sobre la detección precoz de las enfermedades raras mediante cribado neonatal, la determinación de criterios de prioridad en la especialidad de Traumatología, la financiación por las diputaciones de la dosificación personalizada de medicamentos en municipios rurales.

En materia educativa, se han promovido actuaciones sobre la determinación del horario escolar en el mes de septiembre, los requisitos económicos para participar en el programa Releo Plus y en la conversión de las calificaciones obtenidas por alumnos de las Universidades públicas de Castilla y León en centros extranjeros en el marco de los programas de movilidad.

Y en relación con los correspondientes municipios se ha actuado, entre otros asuntos, sobre las deficiencias apreciadas en zonas infantiles de juego en varias localidades. También se ha ocupado de las deficiencias que presentaban varias carreteras autonómicas o provinciales y "numerosos inmuebles" en mal estado o en riesgo de ruina, y sobre el deber de conservación de los locales comerciales, cuestiones que han sido también objeto de diferentes actuaciones de oficio.

En lo relativo al medio ambiente se ha prestado atención al tratamiento de las placas solares en desuso, para evitar su abandono y, en lo referente a agricultura han sido objeto de consideración los retrasos habidos en la renovación de los carnets para el manejo y utilización de productos fitosanitarios.

Por último, en materia empleo público se ha actuado de oficio sobre la prestación del servicio en régimen de teletrabajo y sobre la adaptación de la jornada de trabajo.