Detenido un conductor en Valladolid por amenazar a otro con un cuchillo tras una discusión de tráfico

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un conductor, un varón de 45 años, por amenazar a otro con un cuchillo de cocina tras una discusión de tráfico.

Los hechos se han producido en el entorno de Arco de Ladrillo en torno a las 22.40 horas del lunes, cuando se recibió aviso de que se había producido un percance de tráfico y un conductor amenazaba a otro con un cuchillo de grandes dimensiones, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según manifestó la víctima, tras la discusión, el otro conductor se bajó del vehículo con un cuchillo, se acercó a la ventanilla, y le amenazó con el cuchillo, tras lo que se fue del lugar con su vehículo, por lo que comenzó a seguirle mientras daba indicaciones a la Policía del recorrido de los vehículos.

Tras varias vueltas por la zona, los agentes lograron localizar el vehículo en el que viajaba la persona que había realizado las amenazas en las inmediaciones de Arco de Ladrillo y procedieron a su identificación. Inicialmente, el individuo reconoció la discusión pero no que hubiera amenazado al otro implicado.

Posteriormente, los policías registraron el vehículo y encontraron un cuchillo de 15 centímetros de hoja, por lo que finalmente procedieron a la detención de su conductor.