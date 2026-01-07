Llamamiento urgente a donar sangre en CyL, con las reservas del grupo 0

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente este miércoles, 7 de enero, ante la necesidad de donaciones de sangre, que están en estado crítico en el caso del grupo 0- y en riesgo el resto salvo A-, la única en verde.

"El temporal dificulta el acceso a puntos habituales de donación y, tras Navidad, los stocks de sangre están bajos. Si puedes desplazarte con seguridad, dona sangre. Tu ayuda es vital.", urge el Centro de Hemoterapia y Hemodonación a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

Tanto el 112 como el portal de Sanidad de Castilla y León se han hecho eco de este llamamiento urgente y llaman a donar sangre en los puntos operativos. "Cada donación salva vidas", recuerdan.