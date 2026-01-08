Suárez-Quiñones comparecerá el 14 de enero en periodo extraordinario para dar cuenta de la campaña de incendios 2025

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá el próximo miércoles, 14 de enero, en periodo extraordinario de sesiones para dar cuenta de la campaña de incendios correspondiente al año 2025.

Así lo ha confirmado este jueves el Grupo Parlamentario Popular que se ha sumado a la petición de comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para dar cuenta de la campaña de incendios de 2025 que ya pidieron los grupos Vox, el 5 de septiembre, y Socialista, el 3 de diciembre.

De hecho, la Mesa de las Cortes acordó el pasado 22 de diciembre la habilitación de la primera quincena de enero como periodo extraordinario de sesiones para la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y para la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma.

El Grupo Popular ha asegurado que la comparecencia de Suárez-Quiñones permitirá abordar la campaña de incendios "desde la responsabilidad, la transparencia y el análisis técnico" y "lejos del oportunismo, el ruido político y del previsible uso ideológico y electoralista por parte de la oposición".

Asimismo, ha recordado que al celebrarse en periodo extraordinario la competencia para la convocatoria de la comparecencia recae en el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, si bien ha aclarado que ha sido el propio Grupo Popular el que ha "dado el paso" para impulsar este trámite para demostrar su "voluntad inequívoca" para que el consejero acuda a la Cámara.

El acuerdo del 22 de diciembre para habilitar la primera quincena de enero se adoptó por la mayoría absoluta de los procuradores.

"Entendemos que ahora es el momento adecuado para celebrar esta comparecencia: con la campaña finalizada y con la perspectiva necesaria para analizar datos, actuaciones y resultados con rigor", han defendido desde el Grupo Popular.