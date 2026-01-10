CyL: 17 veces menos que Cataluña

Publicado por Europa Press / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

«Si esto se consuma, perjudicaría a Castilla y León y rompería la caja común de nuestro país, por lo que defenderemos a nuestra tierra y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance e, incluso, si es necesario, iremos al Tribunal Constitucional», dijo ayer l presidemte de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Mañueco manifestó que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica planteada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «solo tiene un nombre: el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León». Durante la firma de un protocolo para la ampliación del Polígono Industrial Alto de San Juan, de Medina de Rioseco (Valladolid), el jefe del Ejecutivo señaló que para «seguir creciendo», la Comunidad «necesita una financiación justa», algo que, consideró, no se da con este modelo presentado por el Gobierno.

«Castilla y León no entra en los planes de futuro de Sánchez. Para que lo entiendan, tenemos el 20 por ciento de la superficie del país y el cinco por ciento de la población, pero vamos a recibir apenas el uno por ciento de los nuevos fondos», reprochó Fernández Mañueco. A su juicio, el «debate no puede ser nunca si unos reciben más que otros, sino que la financiación tiene que servir para que los servicios públicos permitan dar la misma calidad a todas las personas, vivan donde vivan», momento en el que enumeró que en materia sanitaria, Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada; los primeros en educación, al igual que en dependencia y atención a los mayores.

«Esta propuesta ni es justa, ni atiende al territorio; ni lo que es más preocupante: no atiende a quienes viven en ese territorio, sino solo a intereses partidistas», concluyó.

La estela la siguió el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, expresó ayer su «disgusto» por las formas con las que el Gobierno ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica y el fondo de la reforma y tachó de «inaceptable» esta medida «impuesta y anunciada por un partido separatista» con la que Cataluña recibiría 17 veces más que Castilla y León.

«Es el momento de elegir entre los separatistas o la igualdad y nosotros estamos claramente del lado de la igualdad», subrayó Fernández Carriedo, que señaló que el dinero de los españoles tendría que utilizarse para financiar los servicios públicos de todos los ciudadanos y con este modelo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende hacer un «pago de precio político a un partido separatista».

Remarcó que lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos y en este caso se entiende que «simplemente hay una imposición de un modelo separatista que el jefe del Ejecutivo central ha aceptado en función de sus circunstancias. De hecho, hizo énfasis en la disposición de la Junta en esta materia, y criticó que antes de anunciar todas estas cifras no se haya convocado a las comunidades autónomas, un punto en el que aseguró que la Administración autonómica participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiare (CPFF) convocado el próximo miércoles por parte del Gobierno, donde se explicarán los detalles de la propuesta del nuevo modelo.

Carriedo detalló que en ese encuentro la Administración autonómica reclamará que se renuncie a un modelo que ha sido «impuesto por un partido separatista» y que se inicie un proceso para abordar la negociación en «condiciones de igualdad, ya que lo que afecta a todos se negocie entre todos».

«Para nosotros no es un procedimiento aceptable que el modelo de financiación de las comunidades autónomas y cómo se financian los servicios públicos en Castilla y León provenga de una exigencia de un partido separatista», apostilló, para después incidir en que es poco probable que un «partido separatista piense en el interés de Castilla y León y del conjunto de los españoles».

El portavoz del Ejecutivo autonómico criticó las cifras anunciadas por el Gobierno, ya que el nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente y a Castilla y León le corresponderían 271 millones del total, cerca de un 1,3 por ciento. «Las cifras hablan por sí solas», dijo Fernández Carriedo, al tiempo que criticó que una Comunidad como Castilla y León que constituye el 20 por ciento de la superficie de España reciba únicamente el 1,3 por ciento, mientras Cataluña ingresa 4.700 millones de euros.

«Esto supone que Cataluña y los separatistas reciban 17 veces más que Castilla y León cuando esta Comunidad tiene tres veces más superficie», profundizó, lo que significa que cada ciudadano de Castilla y León recibe, en términos de población equivalente, 105 euros pero alguien de Cataluña recibe 606.

Relegados en el reparto climático

Fernández Carriedo también lamentó el reparto del fondo climático que ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda con el que María Jesús Montero dotará al sistema de financiación de unos 1.000 millones de euros, ya que Castilla y León es uno de los territorios con mayor superficie forestal.

Se prevé que dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades.