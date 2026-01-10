El PSCyL promete crear un consorcio autonómico de vivienda y suelo y acusa a Mañueco de reducir los inmuebles protegidos

El Consejo de Alcaldes del PSCyL aprueba una resolución para garantizar el acceso a la vivienda con políticas públicas efectivas.PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León se ha comprometido a la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo del que tienen que formar parte los ayuntamientos y diputaciones para que estos no sean los cedentes única y exclusivamente del suelo y puedan convertirse, a través de las medidas recogidas en el Plan Estatal, en protagonistas fundamentales.

Precisamente, el Consejo de Alcaldes que los socialistas han celebrado este sábado en Palencia ha aprobado por unanimidad una resolución en materia de vivienda por la que se compromete a una planificación territorial y al desarrollo de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda para que cada ciudadano tenga la garantía de unas condiciones que faciliten el acceso a la vivienda en alquiler o propiedad.

La resolución se ha aprobado por el órgano de coordinación y dirección de las políticas de carácter local presidido este sábado en Palencia por la alcaldesa de la ciudad, Miranda Andrés, y que ha contado con la presencia de más de 200 alcaldes y portavoces municipales.

El compromiso socialista con el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo supone, tal y como refleja la resolución, el desarrollo de promoción de vivienda pública mayoritariamente en régimen de alquiler, de forma que se pueda intervenir en el mercado y podamos generar compra de suelo, estableciéndose niveles de renta asequibles de los ingresos de la unidad convivencial y que las viviendas calificadas como protegidas, mantengan la calificación de por vida.

Junto a esto, los socialistas han reiterado su apuesta por un Pacto Social por la Vivienda, con entidades, asociaciones, colegios, universidad y por la intervención en el mercado libre de alquiler desarrollando un programa de intermediación con propietarios de viviendas vacías que permita adjudicar dichas viviendas a unidades convivenciales de un registro de demandantes cuya renta no supera el 30% de sus ingresos,

"Es importante hacer de la vivienda una palanca de protección para la mayoría social del país y siempre nos hemos posicionado en contra de aquellos que han buscado convertir la vivienda en un activo financiero con el que especular", señala el texto de la resolución en la que los representantes municipales acusan al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de haber reducido la vivienda protegida.