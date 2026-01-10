Martínez señala que tras el 15-M a Castilla y León “no la va a reconocer ni la madre que la parió”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, señaló hoy en Palencia que tras las elecciones el 15 de marzo a Castilla y León “no la va a reconocer ni la madre que la parió”.

Lo advirtió durante la clausura del Consejo de Alcaldes y Alcaldes celebrado en la capital palentina bajo la recién estrenada presidencia de la alcaldesa, Miriam Andrés, y ante más de 200 ediles llegados de las nueve provincias de la Comunidad.

Martínez fue contundente en su intervención al asegurar que “Castilla y León está despertando” y que tanto la Comunidad como el PSOE “ganarán las elecciones” ante un PP que ha “apostado durante casi 40 años por un modelo contrario a lo que es esta Comunidad” y que “se ha limitado a mirar al Gobierno de España” en lugar de asumir sus competencias.

La Junta y Mañueco “ni están ni se les espera”, señaló Martínez, que ve a un presidente autonómico “vago”, que confunde “estabilidad con parálisis” y cuya “desidia” ha convertido a la Junta de Castilla y León en una administración “incapaz” a la que “nadie pide porque nada espera”. “Todas las responsabilidades son siempre de otros”, añadió Martínez, quien afirmó que “estaría bien tener un gobierno autonómico que desarrollara sus competencias”.

Por eso, apostó por poner en marcha un “proyecto común y colectivo” frente a la inexistencia de modelo en el PP. “Somos una Comunidad con pueblos pequeños y medianos, con mucha agricultura, con jóvenes que quieren quedarse y mayores que buscan la tranquilidad. Y ante eso, añadió, debe armarse un proyecto político a la altura de las necesidades de la Comunidad.

Respecto al Consejo de Alcaldes, Martínez animó a sus integrantes a ser un órgano “crítico” con la Comisión Ejecutiva Autonómica para “avanzar” en materia municipalista porque “no somos un partido uniforme” sino con pluralidad de voces que “enriquecen” el proyecto socialista de la Comunidad.

El nuevo encuentro del Plenario del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas contó en esta ocasión con el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro; el secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Juan Francisco Serrano; y el alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la FEMP, Francisco Javier Ayala.

En la cita se aprobó por unanimidad una resolución en materia de vivienda por la que se compromete a una planificación territorial y al desarrollo de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda “para que cada ciudadano y ciudadana tenga la garantía de unas condiciones que faciliten el acceso a la vivienda en alquiler o propiedad”.