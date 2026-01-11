Valladolid ruge de nuevo con las banderas de Pingüinos

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

Valladolid volvió ayer a sentir el rugido de los motores en el tradicional desfile de banderas de la concentración motera Pingüinos, esta vez acompañados por los agentes de la Policía Municipal, que celebraron los 200 años de su creación escoltando a los asistentes. A su paso los vallisoletanos se agolparon en las aceras para ver a los participantes en la marcha, que partió de la antigua Hípica Militar para dirigirse al centro de la ciudad.

Tras el desfile, tuvo lugar el recibimiento de las autoridades, entre ellas el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que celebró que el tiempo está «favoreciendo» la concentración y destacó el »matrimonio único» entre los Pingüinos y la ciudad. También presumió de que en el resto del mundo «se ha acabado la Navidad menos en Valladolid, que se prolonga con Pingüinos».

En la misma Acera de Recoletos, se celebró un espectáculo Freestyle MotoCross -FMX de Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas- y una exhibición de Stunt666 que culminó con un aperitivo ofrecido por la Asociación de Hostelería de Valladolid.

Pingüinos continuará a partir de las 20.00 horas con el desfile de antorchas, que finalizará en la Acera de Recoletos, donde se rendirá un homenaje a los moteros fallecidos. Tras el recuerdo a los antiguos compañeros el grupo ‘Tam Tam Go’ ofrecerá un espectáculo musical, y a las 23.45 horas se proyectará un video homenaje titulado ‘Ráfagas de Cielo’, que recordará a los que perdieron la vida durante 2025.