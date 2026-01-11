Montero no convence con su plan ni al líder socialista en CyL

Clausura del consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León, con las intervenciónes del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos; y del secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.Brágimo

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, calificó ayer la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que otorga 271 millones de euros adicionales a la Comunidad, de “claramente insuficiente” porque no responde a las singularidades de la Comunidad. Aunque aseguró que beneficia a la autonomía en el criterio de «población ajustada» (que pondera estos factores), insistió en que la cifra final no cubre el «coste real de los servicios» en un territorio extenso y con necesidades especiales.

Martínez defendió con firmeza los criterios que deben primar en cualquier reforma, «la financiación autonómica para las comunidades autónomas deben incluir el coste efectivo de los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades en derechos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, y se debe tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población».

El secretario general del PSCyL reiteró su compromiso personal y del PSOE con un modelo adaptado. «Castilla y León tiene que tener también su propio modelo de financiación autonómica adaptado a sus circunstancias» y «que cubra el coste real de los servicios en territorios despoblados».

El dirigente socialista destacó que Castilla y León es la comunidad que más se beneficia del criterio de población ajustada propuesto por el Gobierno, pero enfatizó que la negociación debe continuar para mejorar la cuantía y ajustar mejor las necesidades reales. Asimismo, recordó que, durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad ha recibido 15.518 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy (un incremento significativo que, según Martínez, no se tradujo en mejoras visibles en sanidad, educación o servicios sociales por parte del actual Ejecutivo autonómico del PP).

Frente a esta postura negociadora, Martínez criticó duramente la actitud del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del PP, que calificaron la propuesta como «el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León» y anunció la intención de recurrir al Tribunal Constitucional incluso antes de que haya un acuerdo definitivo.

El líder del PSOE instó al PP a «salir del agravio permanente» y a presentar propuestas “con rigor, seriedad y firmeza” y que participe activamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las negociaciones institucionales en lugar de optar por la confrontación inmediata.

Martínez subrayó que «la obligación de todo gobernante es intentar buscar consensos, sobre todo cuando se está en minoría», y defendió el diálogo institucional como la vía para avanzar en un modelo justo que beneficie a toda la ciudadanía. Además, recordó que existen conflictos de intereses entre comunidades, pero instó en que la solución pasa por negociar con el resto de autonomías en los foros adecuados. Y concluyó que, si el PSOE llega al Gobierno, trabajará intensamente para lograr un sistema de financiación que garantice igualdad de oportunidades en todo el territorio, priorizando siempre el bienestar de los castellanoleoneses frente a la «dejadez» y la confrontación que atribuye al actual Ejecutivo autonómico.

Carriedo irá

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el resto de responsables autonómicos del PP asistirán el próximo miércoles, 14 de enero, a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para abordar “las bases” de la reforma del modelo de financiación autonómica pactada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC. No obstante, no descartan levantarse de la mesa antes de la votación para exhibir su desagradado con la propuesta, como ya hicieron hace un año con la quita de la deuda.

La diferencia es que esta vez sí participarán del debate, según fuentes populares. El motivo es que quieren conocer el detalle de la propuesta, ya que solo tienen entre sus manos “un PowerPoint propio de un estudiante de sexto de EGB”, a juicio de uno de los 14 consejeros del PP que se sentará el miércoles con Montero. “No detalla ni de dónde vienen los recursos ni a dónde van”, ahonda. Con la condonación, en cambio, sí conocían todos los pormenores antes de producirse la cumbre.

“Primero vamos a sentarnos a escuchar y que nos expliquen el porqué de las cosas, y después decidiremos”, añaden las mismas fuentes al ser preguntados por un posible plante. Levantarse de la mesa es solo un gesto, ya que al Gobierno le basta con la presencia de una sola comunidad para que se vote. De hecho, solo requiere del voto a favor de Cataluña para aprobarlo en el CPFF, por lo que el Ejecutivo sorteará la oposición de los 14 consejeros del PP y un hipotético ‘no’ de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page.

El PP rechaza de plano apoyar la propuesta principalmente por “privilegiar” a Cataluña al aplicarle solo a ella el principio de ordinalidad. Pero es que además considera que dejaría sin espacio fiscal al Gobierno central que, entre otras cosas, es el encargado de pagar las pensiones y los salarios de los empleados públicos.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, criticó esta mañana en la jornada inaugural de la XXVIII Interparlamentaria del PP, en La Coruña, que un presidente del Gobierno “asediado por la corrupción” como Pedro Sánchez pacte en la Moncloa este modelo de financiación con “un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación” como es el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Tellado avisó de que el acuerdo de Sánchez y Junqueras supone un “palo para los ciudadanos que cumplen” y un “premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder”. “Un cheque”, concluyó, “para poder continuar en el poder”. “Además de una infamia, eso es también corrupción política: comprar el apoyo del separatismo con el dinero de los españoles”.

El secretario general del PP prometió “revertir” este pacto cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa, y aseguró que el líder de la oposición “lanzará” un nuevo sistema de financiación “justo y solidario” en el plazo de “un año” desde su investidura. Por el momento, las 14 comunidades del PP solo han pactado unos principios de cara a la negociación, entre los que se encuentran su apuesta por una negociación multilateral desde la “solidaridad”.