Herido un hombre de 30 años al sufrir una agresión por arma blanca en la concentración motera de Pingüinos en Valladolid

Un varón de 30 años resultó hoy herido al sufrir una agresión por arma blanca tras una pelea con otro hombre en la concentración motera Pingüinos que se celebra en Valladolid. El suceso se registró minutos antes de las 06.55 horas cuando varias llamadas informaron de lo sucedido al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

De inmediato, el 112 avisó a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía. Además, el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar atendió al herido, un varón de 30 años, herido en la espalda y una pierna, por lo que fue trasladado más tarde en una de sus ambulancias al Hospital Clínico Universitario de la ciudad.