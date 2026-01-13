Mañueco hará "mucho más allá" de lo que esté en su mano para "frenar" la nueva financiación

Publicado por EFE Ávila Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este martes a hacer "todo" lo que esté en su mano e "incluso mucho más allá", para "frenar" la propuesta del Gobierno de financiación autonómica que considera "una patada a los servicios públicos" de la Comunidad.

En un acto para presentar el inicio de las obras del futuro hospital de día oncohematológico de Ávila y la nueva unidad de ictus que comenzará a funcionar este viernes, Fernández Mañueco ha destacado que Castilla y León "aprovecha bien sus recursos" y ha añadido que "no queremos que nadie nos los quite".

En este contexto, se ha referido a la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno, señalando que de ahí parten "los recursos que permiten que se pueda seguir desarrollando la sanidad pública".

Desde su punto de vista, dicha propuesta constituye "una patada a los servicios públicos de Castilla y León, a la salud, a la educación y a la atención a las personas mayores", teniendo en cuenta que la Comunidad dispone de cerca del 20 por ciento del territorio nacional y del 5 por ciento de la población de España.

"No podemos recibir solo el 1,29 por ciento de los nuevos fondos de la propuesta autonómica", ha argumentado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha insistido en la necesidad de que ese dinero debe servir para "pagar los servicios públicos a todos los españoles vivan donde vivan".

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco se ha comprometido a hacer desde Castilla y León "todo" lo que esté en su mano, "incluso mucho más allá", para "frenar" esta propuesta y "conseguir una financiación justa, que permita que los servicios públicos de Castilla y León sigan liderando el ránking de todas las comunidades autónomas".