Aena confirma que el aeropuerto de León es el que más crece en CyL pese a la anulación de vuelos

La cifra de pasajeros en los cuatro aeropuertos de Castilla y León se desplomó un 31,4 por ciento en 2025, con un total de 189.827 personas, casi 90.000 menos que el año anterior. Esta fuerte caída se sustenta en una disminución del 54,4 por ciento de los datos de Valladolid, que pierde 105.000 viajeros en un año, tras la salida de la compañía Ryanair del aeródromo de Villanubla antes del pasado verano, según los datos facilitados por Aena y constatados por la Agencia Ical.

El aeropuerto vallisoletano, en datos porcentuales, sufre la principal pérdida de viajeros por avión de todas las infraestructuras de la red de Aena, seguido por Sabadell, donde ha caído un 25,4 por ciento, o Santiago de Compostela, con un 14,3 por ciento. Ha pasado de 192.000 a poco más de 87.500 personas, con un total de 5.804 operaciones, un 12,1 por ciento menos. En la misma línea han bajado notablemente las mercancías, un 84,4 por ciento, con 35 toneladas.

También Burgos, aunque con cifras modestas, descendió en el número de pasajeros, concretamente un 1,3 por ciento, hasta totalizar 2.463 personas. El aeropuerto de Villafría registró 18.180 operaciones, con una disminución del 19,3 por ciento.

Por contra, la cifra de pasajeros creció en León y Salamanca. Así, la Virgen del Camino cerró 2025 con 74.143 viajeros, un 19,4 por ciento con respecto a 2024. Durante el pasado año gestionó un total de 3.767 movimientos de aterrizaje y despegue, cifra que supone un crecimiento del 15,3 por ciento.

Por último, Salamanca registró 25.677 viajeros, que representa un incremento del 27 por ciento con respecto a 2024. Durante el pasado año, el aeropuerto gestionó un total de 9.625 movimientos, cifra que supone un crecimiento del 13,9 por ciento.

Estos datos salen a la luz en medio de la polvareda política y social que hay en León respecto a la anulación de vuelos desde el aeropuerto de León, inseguro en condiciones climáticas adversas y sin solución por parte de la Adminsitración central.