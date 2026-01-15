Aprobados 2,1 millones para potenciar la transformación digital y la modernización del sector turístico en Castilla y León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha aprobado un gasto de 2.104.098 euros para la contratación del servicio 'Cursos de formación en competencias digitales en el sector turístico de la Comunidad', financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

La Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en diciembre de 2023 fijó los criterios de distribución y el reparto para las comunidades y ciudades autónomas, del crédito destinado a la línea de financiación para proyectos del Plan de Competencias Digitales en Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cada comunidad elabora un Programa de Formación en Competencias Digitales para el Turismo y será la coordinadora de la ejecución y justificación.

Por ello, el Plan de Formación en Competencias Digitales del Sector Turístico aprobado en 2024 tiene como objetivo general acordar los elementos comunes que han de estar presentes en cada actuación formativa en competencias digitales en turismo en todas las comunidades, teniendo en cuenta que sus destinatarios finales serán las pymes, los trabajadores y los jóvenes relacionados con el sector turístico.

Las competencias digitales son un elemento fundamental para conseguir que la sociedad y las empresas de la Comunidad afronten los retos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital.

Castilla y León tiene entre sus objetivos mantener el liderazgo en el ámbito del turismo rural y, para ello, el Ejecutivo autonómico considera preciso incorporar transformaciones en el modelo, persiguiendo la modernización del sector turístico desde una perspectiva integral, incluyendo diferentes ámbitos estratégicos de actuación, entre ellos, la transformación digital.

La digitalización del sector turístico es clave para seguir atrayendo a turistas cada vez más acostumbrados al uso de las tecnologías para sus gestiones diarias y con estancias de mayor valor añadido. Además, es uno de los ámbitos donde el margen de mejora es más amplio.

Se pretende pues, con este contrato, impulsar el desarrollo de la digitalización en el ámbito turístico. Los actores que intervienen en el proceso de formación en competencias digitales son las empresas del sector que establecen las necesidades de formación de sus empleados y los centros de formación que garanticen el rigor y la calidad de la docencia a los empleados del sector turístico.