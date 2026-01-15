La Junta recurrirá la nueva financiación cuando jurídicamente sea posible

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió ayer en que el Gobierno se opondrá al nuevo modelo de financiación autonómica y garantizó que recurrirá a los tribunales cuando jurídicamente sea posible.

El consejero portavoz remarcó que no hay acuerdo del Consejo de Ministros, ni orden, ni decreto o ley del Parlamento, y «esos serían los documentos que podrían ser objeto de recursos por parte de la Junta». «Ya lo hemos hecho en otras ocasiones», dijo, como en el caso que ganaron a Hacienda sobre las cantidades del IVA, algo que garantizó que volverán a hacer cuando haya un procedimiento administrativo sustanciado, informa Ical.

Carlos Fernández Carriedo analizó de nuevo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sentenció que se evidenció el «fracaso de una forma de gobernar basada en sustituir la soledad del Gobierno, por acuerdos con grupos separatistas, en este caso con Oriol Junqueras. Y es que, como recordó, el Gobierno trató de unir a las comunidades, pero «la práctica totalidad, menos una, con unanimidad» mostró su rechazo al nuevo modelo, lo que supuso un «fracaso de la forma de hacer política consistente en conceder privilegios para mantener el poder». «Hacer concesiones para seguir en el Gobierno ha fracasado ante las autonomías».