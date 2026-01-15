Alejandro Vázquez pide disculpas a los familiares de las víctimas de Burgos por el "error personal y profesional"

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha pedido este jueves disculpas a los familiares de las víctimas por el "error profesional" en la ficha del preparado de un medicamento oncológico en el Hospital Universitario de Burgos, que ha afectado a cinco pacientes, dos de ellos han perdido la vida, una se encuentra en la UCI "estable", otro en planta y el quinto ha sido dado de alta.

Vázquez ha comentado que hay una investigación abierta para dilucidar lo que ha sucedido, por lo que no ha querido ofrecer más datos durante su comparecencia en la presentación del Plan de Salud 2032 de Castilla y León.

En cualquier caso, ha informado de que no tiene nada que ver que los hechos hayan sucedido en Navidad, ya que estaba todo el personal en el centro. "Los errores humanos suceden en todas las épocas del año y en todas las profesiones", ha admitido. El consejero ha informado de que la persona que sigue en la UCI está "estable".