Mañueco informará este lunes sobre la fecha de las elecciones en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá ante los medios de comunicación a las 11.00 horas del próximo lunes, 19 de enero, con motivo de la próxima cita electoral en la Comunidad Autónoma que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite --las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022--.

Así consta en la convocatoria que ha remitido la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación para informar de que el presidente comparecerá a las 11.00 horas en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, la sede del Ejecutivo autonómico, con motivo de la cita electoral que dará por concluida la XI Legislatura y pondrá rumbo a la XII.

Fernández Mañueco habrá cumplido su objetivo de terminar la legislatura para lo que ha agotado en su totalidad el margen legal para la firma del decreto de convocatoria de los próximos comicios que celebrará en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que habrá habido elecciones autonómicas previas en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.

En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que la que se va a disolver, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.