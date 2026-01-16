Castilla y León invierte 8,5 millones de euros para reforzar su sistema de Emergencias.

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha invertido 8,5 millones de euros para mejorar los medios materiales y humanos del sistema de Emergencias de la Comunidad y replicar en las nuevas provincias una estructura permanente todo el año.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una visita a las nuevas instalaciones del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, en Valladolid, donde ha atribuido este refuerzo a los incendios de este verano en la Comunidad y a las consecuencias de la Dana de Valencia.

En concreto, a la estructura técnica de emergencias se incorporan siete técnicos más hasta alcanzar los 20, para garantizar que el centro de coordinación pueda trabajar todos los días del año y también crea una nueva estructura provincial con dos técnicos por provincia (18 en total) para garantizar su funcionamiento 24 horas/365 días.

También se ha incorporado un segundo helicóptero de rescate para el norte de la Comunidad y con base en Sahechores de Rueda (León), que se une al existente en la base aérea de Alcazarén (Valladolid), que operará en la zona centro y sur, lo que reducirá los tiempos de transporte a la mitad.

Al igual que el ya existente, el nuevo helicóptero contará con un puente grúa y una dotación de piloto, operador de grúa, dos rescatadores, uno de ellos enfermero/a-DUE (diplomada universitaria en enfermería) e incluirá por primera vez un médico en el equipo de rescate.

Red Apolo

El consejero también ha presentado las dos primeras unidades de los vehículos de la Red Apolo, destinadas a los servicios centrales, con las que se inicia el despliegue de esta red especializada que conforman 11 vehículos —uno en cada provincia y dos en servicios centrales— y supone una inversión total de 3,4 millones de euros.

Estos coches permiten actuar en múltiples escenarios, tanto en el despliegue de apoyo logístico (evacuaciones, iluminación o avituallamiento) como en la instalación de infraestructuras de puestos de mando avanzado, para la gestión y coordinación de emergencias sobre el terreno.

Respecto a las telecomunicaciones, ha destacado la incorporación al sistema “Starlink” para conectarse vía satélite tanto en el Centro Coordinador de Emergencias como en el resto de unidades y superar las insuficiencias de los sistemas radio y de la telefonía móvil, que puede verse mermados durante una emergencia.

Más espacio

El Centro Coordinador de Emergencias ha recibido una inversión de 650.000 euros dirigidos a la renovación del edificio (pavimentos, techos, iluminación, climatización y red eléctrica), lo que ha ampliado la superficie útil en un 25 %, con la instalación de un 'videowall' de gran formato, así como la creación de gran espacio que albergará la nueve sede del CECOPI autonómico.

El consejero ha subrayado que esta ampliación “no solo mejora las condiciones de trabajo del personal, sino que supone, en el marco de todas las mejoras del sistema de Emergencias Castilla y León una apuesta clara por la seguridad de los ciudadanos, dotando al sistema de protección civil de los recursos necesarios para una alerta más temprana, más prevención y una respuesta más rápida y eficaz ante emergencias cada vez más complejas y frecuentes”.