Excarcelan a un hombre tras el accidente de una furgoneta en el kilómetro 267 de la A-6, sentido León

Un hombre ha resultado herido y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos al quedar atrapado en una furgoneta que ha sufrido un accidente en la autovía A-6 a la altura del término municipal de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora).

El herido es un hombre de 63 años que se encontraba consciente y que tras ser liberado fue trasladado en ambulancia al Hospital de Benavente, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las cuatro y media de la tarde de este viernes a la altura del kilómetro 267 de la A-6, por la salida de la vía y el posterior vuelco de la furgoneta.