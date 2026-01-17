Rescatado el conductor de un coche tras chocar contra un muro y quedar atrapado en Villablino

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un turismo colisionó en la madrugada de este sábado contra un muro en el kilómetro 60 de la carretera CL-631 a su paso por el municipio leonés de Villablino.

El suceso ocurrió poco antes de las doce y media y el conductor y único ocupante del vehículo quedó atrapado en el interior y tuvo que ser excarcelado por los bomberos de la Diputación, alertados por el servicio de Emergencias 1-1-2, que también dio aviso del incidente a la Guardia Civil, Policía Local y Villablino y Sacyl.