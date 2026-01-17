Diario de León

Rescatado el conductor de un coche tras chocar contra un muro y quedar atrapado en Villablino

El conductor fue excarcelado por los bomberos en el kilómetro 60 de la carretera CL-631 a su paso por el municipio leonés

El parque comarcal de bomberos de la Diputación de León en Villablino.

El parque comarcal de bomberos de la Diputación de León en Villablino.F. Otero Perandones.

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Un turismo colisionó en la madrugada de este sábado contra un muro en el kilómetro 60 de la carretera CL-631 a su paso por el municipio leonés de Villablino.

El suceso ocurrió poco antes de las doce y media y el conductor y único ocupante del vehículo quedó atrapado en el interior y tuvo que ser excarcelado por los bomberos de la Diputación, alertados por el servicio de Emergencias 1-1-2, que también dio aviso del incidente a la Guardia Civil, Policía Local y Villablino y Sacyl.

tracking