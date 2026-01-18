Manfred Weber alaba la labor de Mañueco en su reivindicación de fondos para CyL

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, defendió la necesidad de reforzar el crecimiento económico de la Unión Europea apoyándose en su base industrial y ha situado a Castilla y León como pieza clave del sector del automóvil europeo.

«Necesitamos crecimiento económico en Europa y nuestra base industrial es fundamental para lograrlo», afirmó Weber, quien señaló que España «puede sentirse orgullosa» de ser el segundo mayor productor de automóviles de la Unión Europea, sólo por detrás de su Alemania natal.

En este contexto, el líder «popular» criticó duramente la regulación impulsada en el último mandato europeo por la izquierda y los Verdes, al considerar que fue «un gran error» prohibir y regular tecnologías concretas como el motor de combustión. «Prohibir la combustión, prohibir tecnologías… Ése no es el trabajo de la política», señaló. Weber advirtió de las consecuencias que estas políticas ya han tenido sobre el empleo y recordó que el año pasado se perdieron más de 90.000 puestos de trabajo en el sector en Europa. «Este es el efecto de un enfoque político erróneo por parte de la izquierda y los Verdes», aseguró. Frente a esta situación, valoró de forma positiva el paquete europeo para la automoción presentado por la Comisión el pasado diciembre que, explicó, combina la neutralidad tecnológica con el objetivo de la neutralidad climática. «Estamos comprometidos con ser líderes mundiales en proteger el medio ambiente, pero se deben tener en cuenta ambos aspectos», defendió.

Weber reconoció que el cambio climático es una realidad y reiteró el compromiso del PPE con la protección del medio ambiente, pero advirtió de que Europa debe actuar teniendo en cuenta el contexto internacional. Con Estados Unidos y China siguiendo estrategias diferentes, señaló que conciliar crecimiento económico, innovación y sostenibilidad es cada vez más complejo. Por ello, reclamó un enfoque «ambicioso, pero no ideológico», basado en el pragmatismo y orientado a proteger el empleo.

Sobre la agricultura y la ganadería, Weber defendió el papel de la UE como principal respaldo del sector. Recordó que la mayor parte de los fondos que reciben los agricultores y zonas rurales proceden del presupuesto comunitario y que más de la mitad del gasto europeo se destina a inversión regional y al campo. «Europa está del lado de los agricultores y los ganaderos», apuntó.

En el debate sobre la futura financiación, aseguró que el PPE ha trabajado, «y continúa haciéndolo», para mantener los recursos destinados a los agricultores en niveles similares a los actuales. «Es un compromiso claro. Podéis confiar en nosotros», afirmó, dirigiéndose directamente a los agricultores. Más allá de la financiación, Weber reivindicó el papel clave y el valor estratégico del sector primario. «Lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos no es una contribución cualquiera, está sirviendo a nuestra independencia como europeos. Tener suficiente alimento, alimento de calidad; eso es lo que están contribuyendo nuestros agricultores día a día», remarcó, para señalar, además, que esta producción alimentaria es «una cuestión de soberanía de la Unión Europea».

Weber abordó también el reto de la despoblación y el envejecimiento de la ciudadanía, retos demográficos que tocan muy cerca de Castilla y León. Señaló que la pérdida de población está directamente ligada a la falta de inversiones en infraestructuras digitales o servicios públicos.

«La gente abandona una región cuando no ve inversiones suficientes», advirtió, defendiendo que Europa debe aportar los fondos necesarios, pero respetando la capacidad de decisión de las regiones. En este sentido, puso en valor el papel del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como responsable de decidir qué es lo mejor para su territorio. «Europa puede proporcionar los fondos y los recursos, pero las decisiones deben quedar en manos de las regiones. El presidente Alfonso es la persona indicada para conocer qué es lo mejor para la región en la que los ciudadanos le han elegido para liderar. Para nosotros, el Partido Popular, el PPE, es fundamental tener estos enlaces".

