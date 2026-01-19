Diario de León

Mañueco exige una financiación «justa» frente al «disparate» de Pedro Sánchez

El presidente critica el plan del PSOE y lo considera un «ultraje» a Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco durante la firma en Zaragoza.

Agencias
Valladolid

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido una financiación autonómica «justa y equitativa» frente al «disparate» propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que supone un «absoluto ultraje» a las personas de Castilla y León. «Harán muchísimo daño a Castilla y León y a los servicios públicos de nuestra tierra», ha apuntado Fernández Mañueco en declaraciones realizadas en el marco de la reunión de los ‘populares’ en Zaragoza para hacer un frente común contra la propuesta de financiación presentada por el jefe del Ejecutivo central. Fernández Mañueco ha puesto en valor el encuentro de los presidentes autonómicos del PP y del presidente de la formación nacional, Alberto Núñez Feijóo, por subrayar el «diálogo» en pro de llegar a «posturas de consenso». En este sentido, ha aseverado que esta cita demuestra que el PP es el «único que piensa en el bien de España», en contraposición de la propuesta de financiación autonómica que «ha impuesto (Oriol) Junqueras a Sánchez», quien «ha cedido al chantaje» por «unos meses más en el poder». Frente a ello, el líder del PP en la Comunidad ha abogado por una propuesta de financiación autonómica «que defienda que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios»: «No se trata de tener más o menos dinero, quién recibe más o quién recibe menos, de lo que se trata es de que sea justa, de que sea equitativa, de que todos recibamos el dinero suficiente para poder desarrollar nuestras políticas públicas». De este modo, ha tildado la propuesta actual del Gobierno de Sánchez de «absoluto disparate» y ha asegurado que el PP dará «una batalla en todos los frentes» y llegará al Tribunal Constitucional «si es necesario». Asimismo, ha destacado la «unidad» entre las comunidades autónomas gobernadas por ‘populares’ pese a que puedan tener «criterios dispares». «Todas defienden el interés de España», ha incidido, para defender, además, que «lo que es de todos se tiene que negociar entre todos, no cediendo al chantaje de los separatistas catalanes». Por último, ha precisado que para Castilla y León, la propuesta del PP pasa por «tener en cuenta la despoblación, la dispersión o el envejecimiento». «Castilla y León tiene el 20 del territorio y en torno al 5 de la población. No puede ser que recibamos el 1 de estos nuevos fondos», ha advertido, para alertar de que el «ultraje» de la propuesta de Sánchez hará «muchísimo daño» a la Comunidad. «Se nos está maltratando», ha concluido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación han firmado este domingo una declaración en Zaragoza en la que se conjuran contra la financiación «bilateral» que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que «basta ya de enfrentar a los españoles» y exigen el «fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista».

El presidente comparece hoy para disolver las Cortes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá ante los medios de comunicación a las 11.00 horas de este lunes, 19 de enero, con motivo de la próxima cita electoral en la Comunidad Autónoma que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite —las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022—. Así consta en la convocatoria que ha remitido la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación para informar de que el presidente comparecerá a las 11.00 horas en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, la sede del Ejecutivo autonómico, con motivo de la cita electoral que dará por concluida la XI Legislatura y pondrá rumbo a la XII. Finaliza la legislaturaAlfonso Fernández Mañueco habrá cumplido su objetivo de terminar la legislatura para lo que ha agotado en su totalidad el margen legal para la firma del decreto de convocatoria de los próximos comicios que celebrará en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que habrá habido elecciones autonómicas previas en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero, que será la cita electoral en Aragón. En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que la que se va a disolver, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, siete por las autonomías de Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y otras cinco por Soria.
