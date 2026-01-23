El transporte de CyL: prudencia ante nevadas y crítico con DGT por prohibir sin margen

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (FETRACAL) ha reclamado este viernes prudencia a los transportistas que estarán en ruta entre hoy y el domingo ante la previsión de nevadas y ha criticado que la DGT haya planteado restricciones sin tiempo para reaccionar, con incluso camiones embolsados con las vías limpias.

En un comunicado, FETRACAL ha exigido a la DGT mesura y coherencia con sus prohibiciones de circular por las carreteras de esta Comunidad, "unas restricciones anunciadas sin tiempo para reaccionar, con cientos de conductores en ruta y sin opciones de regresar ni a zona de carga o descarga o a sus viviendas".

Para FETRACAL, la prudencia es lo más importante que se puede pedir a los transportistas ante situaciones de emergencia climática, aunque ha recordado que son profesionales, que, en muchos casos, llevan años ante un volante y que saben reaccionar ante situaciones climáticas adversas.

El presidente de la patronal del transporte por mercancías por carretera en la comunidad, Óscar Baños, ha sostenido que la DGT "carece de sensibilidad hacia los profesionales del transporte", quienes han demostrado "con creces conocer las carreteras, saber los riesgos ante situaciones climáticas adversas y asumir los embolsamientos cuando se hace necesario".

"De esta manera, se bloquea Castilla y León por carretera, se impide a muchos transportistas que puedan regresar a sus casas y se ataca, así, la conciliación familiar que se plantea para la mayoría de las profesiones", ha añadido Baños.

En ese sentido, desde FETRACAL han indicado que desde primeras horas de esta mañana se están recibiendo llamadas de quejas de transportistas castellanos y leoneses que se encuentran paralizados en las carreteras de la Comunidad Autónoma sin que por el momento hayan caído copos de nieve, "con las vías totalmente limpias, mientras que los camiones ya no pueden circular".