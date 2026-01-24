Quiñones encarga 230 casas unifamiliares industrializadas e invierte 32,6 millones

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

La Junta se adentra en la promoción de vivienda a través de la construcción industrializada que trata de abrirse camino en el sector durante los últimos años. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha licitado dos lotes de 150 y 80 casas unifamiliares con una inversión de 32,63 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Estas promociones, que impulsa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, formarán parte del programa de promoción pública en venta, con una bonificación del 20 por ciento para jóvenes menores de 36 años. En principio, unos 90 adosados estarán listo en 2026 y el resto en 2027, según las estimaciones de Somacyl. Estas casas nuevas se construirán mediante procesos industrializados, lo que según Vivienda permitirá acortar los plazos de ejecución, optimizar los recursos y disminuir los riesgos laborales durante la obra. También, remarcó que esta técnica ofrece un mayor control de calidad en los materiales y componentes y reduce los residuos generados.

Estas casas nuevas se construirán mediante procesos industrializados, lo que según Vivienda permitirá acortar los plazos de ejecución, optimizar los recursos y disminuir los riesgos laborales durante la obra. También, remarcó que esta técnica ofrece un mayor control de calidad en los materiales y componentes y reduce los residuos generados.

Estas viviendas, además, tendrá una clasificación energética Clase A y un consumo energético casi nulo. Para ello, contarán con cerramientos y estructuras prefabricadas, aislamiento térmico y acústico de las fachadas, así como con láminas impermeabilizantes. También, se instalará carpintería de PVC, con persianas motorizadas y vidrio triple con gas argón, y un sistema de calefacción y agua caliente por aerotermia.

Por un lado, Somacyl ha puesto en marcha un concurso público para contratar el suministro e instalación de 150 viviendas unifamiliares industrializadas, con un presupuesto de salida de 21,28 millones, de las que 60 estará listas este año y otras 90 en 2027. Las empresas interesadas en este expediente, que se ejecutará durante 24 meses, podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de febrero, ya que se abrirán el 2 de marzo.

Se trata de adosados de dos alturas (planta baja y primera), con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados útiles de vivienda, a los que se suman 25 de garaje cubierto con terraza y un jardín de uso privativo. Su estructura estará formada por perfilería de acero, con paneles, además, de yeso laminado, fabricados con elementos prefabricados.

Otras 80 viviendas

Asimismo, la empresa pública ha lanzado una segunda licitación para contar con otras 80 viviendas adosadas de dos alturas (planta baja y primera), con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, a los que se suman otros 14 de garaje y un jardín de uso privativo. Se edificarán con estructuras de madera tratada y un aislamiento mediante fibras de madera o celulosa insufladas.

En este caso, Somacyl recogerá las ofertas de las empresas interesadas en esta inversión de 11,35 millones, hasta el 25 de febrero, ya que se abrirán el 4 de marzo. En este caso el plazo de ejecución es 24 meses, dos años, durante los cuales se ejecutarán progresivamente las promociones acordadas por la Junta, que estima la implantación de 30 viviendas durante este año y 50 viviendas en 2027.