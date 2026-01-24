El 112 gestionó 162 incidentes por nevadas en Castilla y León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil en Castilla y León ha gestionado un total de 162 incidentes relacionados con el episodio de nevadas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración.

Según han informado este sábado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Junta mantiene este sábado la alerta por fenómenos meteorológicos adversos aunque al borrasca Ingrid baja su intensidad.

Los incidentes más relevantes, debido al número de vehículos implicados, han sido los embolsamientos de camiones en las principales vías de comunicación de la Comunidad, en total 1.250.

De los 162 incidentes registrados, 15 corresponden a incidencias en núcleos de población, 146 a incidencias en vías de comunicación y uno a servicios básicos.

Por provincias, Ávila registró 23 incidencias; Burgos, 19; León, 35; Palencia, 5; Salamanca, 32; Segovia, 17; Soria, 12; Valladolid, 3 y Zamora, 16.

Por fechas, se registraron dos incidentes el día 22 de enero, 145 el día 23 y 15 durante la jornada de hoy.

En la jornada del viernes 23 se produjeron embolsamientos de vehículos pesados en distintas provincias. En Ávila se registraron 57 vehículos pesados embolsados entre los puntos kilométricos 126 y 111 de la A-6.

En Burgos se produjeron embolsamientos de vehículos pesados en la N-I como consecuencia de la restricción de la circulación en la AP-1, a la altura de Miranda, Rubena, Milagros y Burgos capital.

En la provincia de León se registraron numerosos embolsamientos, entre ellos en la A-6 en los puntos kilométricos 301, 339, 326, 350, 372, 415 y 419; en la A-66 en los puntos kilométricos 174 y 194; en la AP-66 en los puntos kilométricos 125, 112 y 88; en la N-120 en el punto kilométrico 321; en la N-630 en el punto kilométrico 149; y en la CL-622 en el punto kilométrico 3.

En todos estos puntos se contabilizaron varios centenares de camiones y personas afectadas, contando con servicios de hostelería en las proximidades.

Iluminación y atención a las necesidades

En la localidad leonesa de Astorga se concentraron más de 200 vehículos pesados, motivo por el cual se envió a la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) para la instalación de iluminación y la atención de las necesidades que pudieran surgir.

En Salamanca se registraron alrededor de 100 vehículos pesados embolsados en la A-50 y en la A-66. En Segovia se contabilizaron embolsamientos de 25 vehículos en el punto kilométrico 99 de la A-1, entre 40 y 50 vehículos en la AP-61, aproximadamente 45 en la N-VI y unos ocho en la AP-6.

En Soria se produjeron embolsamientos en los puntos kilométricos 167 y 151 de la A-2, así como en el polígono industrial de Almazán. En Valladolid se registraron 11 vehículos embolsados en la localidad de Tordesillas.

En Zamora se contabilizaron cerca de 300 vehículos embolsados en Benavente y otros 250 vehículos en la A-52, a la altura de Quiruelas de Vidriales y de Puebla de Sanabria.

A primera hora de la mañana de hoy se ha realizado seguimiento con la Guardia Civil de Tráfico, pero a las 10.00 horas se han levantado las restricciones y ya no hay embolsamientos.

Este sábado la cota de nieve se sitúa en torno a los 500–600 metros. Se espera que las precipitaciones sean de carácter débil, por lo que las acumulaciones de nieve serán poco significativas, pudiéndose acumular hasta 2 centímetros en zonas de la Meseta y alcanzar los 5 centímetros adicionales en los sistemas montañosos de la Comunidad.

Mínimas de 10 bajo cero

Las temperaturas mínimas podrán descender hasta los -10 °C en zonas de Sanabria, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. El viento continuará soplando desde el oeste con intensidad moderada y con intervalos fuertes, manteniéndose heladas importantes en toda la Comunidad.

En relación con la red viaria, la Junta de Castilla y León mantiene activa la alerta en todas las provincias ante las precipitaciones en forma de nieve, que están afectando a carreteras de toda la Comunidad, a excepción de Valladolid, con más de 200 tramos afectados por nieve o hielo.

A primera hora de este sábado se mantienen cerrados ocho tramos de la red viaria autonómica en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Concretamente en Ávila en la AV-913 de Serranillos a la AV-922, en León en la LE-126 de La Baña al límite con la comunidad de Galicia; en la LE-233 de Besande a la LE-234; y en la LE-321 de La Vecilla al límite con Asturias; en Salamanca en la SA-203 de El Paso de los Lobos a la Peña de Francia; en Segovia en la SG-112 de Riofrío de Riaza al límite con Castilla La Mancha; y en Zamora en la ZA-103 de la ZA-104 a la Laguna de Peces.

Asimismo, permanecen cerrados al tráfico pesado un total de 32 tramos, localizados principalmente en Ávila (19), León (7), Segovia (3) y Soria (3).

En todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Valladolid existe al menos un tramo afectado por nieve, por lo que se recomienda extremar la precaución en la circulación, habiendo hasta 82 tramos con uso obligatorio de cadenas, excepto en Palencia y Valladolid.

Dispositivo ante la situación del tiempo

La Junta de Castilla y León mantiene activado un amplio dispositivo de vialidad invernal para dar respuesta a las inclemencias del tiempo, integrado por 474 profesionales de carreteras, 147 máquinas quitanieves y 131 infraestructuras de almacenaje de fundentes.

El operativo cuenta con más de 10.000 toneladas de sal distribuidas en los principales centros operativos de toda la red autonómica, que supera los 11.500 kilómetros de carreteras. A primera hora de este sábado hay 76 quitanieves del dispositivo trabajando en las nueve provincias.

A este dispositivo se suma el helicóptero de Rescate y Salvamento con la unidad adscrita al mismo, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, cerca de 3.000 voluntarios de Protección Civil y casi 800 agentes medioambientales.

También se integran en el operativo el sistema de avisos Es-Alert y la plataforma Territorio Rural Inteligente, que cuenta con más de 100 sensores de prevención para garantizar la seguridad ciudadana y con 26 paneles informativos inteligentes instalados en puertos de montaña.