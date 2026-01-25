Rescatan a esquiadores atrapados en un telesilla en La Pinilla

Publicado por ICAL Segocia Creado: Actualizado:

Un grupo de esquiadores tuvieron que ser rescatados ayer tras quedar atrapados en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla (Segovia) debido a una avería, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León. 18 fueron atendidos pero no necesitaron ser trasladados a centros médicos.

A las 12.37 horas, la Sala de Emergencias recibió varias llamadas que informaban de un problema en el telesilla de la estación de esquí. Según indicaban los alertantes, el telesilla estaba parado desde hacía media hora y había muchas personas montadas en las sillas, que afirmaban tener mucho frío y estar asustadas.

El 1-1-2 dio aviso entonces al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que movilizaron sus recursos. Desde la estación de esquí comunicaron que había habido una incidencia con los carriles. El CCE movilizó entonces al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja, que lograron evacuar a todas las personas que se encontraban en el telesilla, y por el momento no hay confirmación de heridos. Además, el Greim y el personal sanitario de Sacyl acudieron para atender a las personas que lo requirieron. El helicóptero de rescate de la Junta no actuó por la meteorología.