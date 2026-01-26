Un acertante de la Bonoloto gana 7,2 M€ en Soria

Publicado por Efe Soria Creado: Actualizado:

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado hubo en Soria un boleto de primera categoría (6 aciertos) premiado con más de sierte millones de euros, concretamente 7.278.727 euros.

El boleto acertante fue validado en la administración de loterías número 5 de Soria, situada en la calle Estudios 7.

En ese sorteo, de segunda categoría (5 aciertos + complementario) hubo dos boletos acertantes a los que les ha correspondido premios de 116.820 euros a cada ganador, y que fueron validados en Alicante y Sevilla.