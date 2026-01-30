Mañueco, sobre Suárez-Quiñones: «Orgulloso de todos los consejeros» aunque no estén en las listas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), abraza al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (d),tras un pleno en las Cortes de CyL.Nacho Gallego

Mañueco defendió la labor desarrollada por todos los consejeros de su gabinete, incluido el consejero de Medio Ambiente y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones: «Respaldo la labor que han desarrollado, estoy orgulloso de todos ellos».

Preguntado por el cambio de estrategia respecto a lo que hizo en 2022, cuando situó a los consejeros en los primeros puestos de las listas electorales, Mañueco dijo que «llegará el momento de hablar de consejeros» y sostuvo que el lunes, cuando los comités provinciales y el autonómico aprueben definitivamente las listas electorales, no ha descartado la presencia de algún consejero, pese a no ir en el primer lugar.

"Cada uno en su área y responsabilidad han hecho una gran labor y un gran equipo", ha incidido Mañueco, quien en el caso del leonés Suárez-Quiñones, cuya presencia en las listas estaba condicionada por las críticas recibidas por su gestión de los incendios forestales, ha argumentado que sigue siendo consejero y es el presidente de la gestora del PP de León.

En su opinión, que mantenga ambos cargos deja "bien a las claras" el compromiso que tiene respecto a su labor y también el que tiene el PP hacia él, lo que ha desvinculado de que finalmente algún consejero pueda incorporarse a las listas en segundas o terceras posiciones.

En su opinión, todos los consejeros "están a disposición del partido, tanto para ir como para no ir".