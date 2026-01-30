Mañueco al candidato del PSOE: «Envíe a Sánchez y Ferraz su propuesta de que gobierne el más votado"

Publicado por Efe / Ical Salamanca Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, respondió ayer a su oponente del PSOE, Carlos Martínez, que envíe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta de acuerdo para que gobierne la lista más votada.

En una rueda de prensa convocada en la sede del PP de Salamanca, Mañueco respondió así a la propuesta planteada por Martínez para acordar con antelación a las elecciones que ambos permitan gobernar al que gane y se ha referido al hecho de que Sánchez fue la segunda fuerza en votos y en escaños en las últimas elecciones: «A quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país que es Sánchez».

«Yo fui la lista más votada hace cuatro años y estoy gobernando, por tanto le invito a que le remita esta propuesta a Ferraz y a Pedro Sánchez», ha resumido.

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo global con el PSOE sobre la lista más votada que afecte a autonomías como Extremadura, donde el PP trata de acordar con Vox, y Aragón, con las elecciones el próximo 8 de febrero, Mañueco argumentó que «lo que vaya a ocurrir en Castilla y León lo deciden las personas de Castilla y León el 15 de marzo».

Mañueco añadió que lo que decidan los votantes respecto al PP «será sagrado»: «Vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, la decisión de las urnas, pero voy a insistir en un mensaje que ya he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a decir, esto se juega aquí y cuando digo aquí estoy hablando de Salamanca y de Castilla y León», insistió.

«No hay que hacer ni packs, ni que se decida en Madrid. Eso creo que es de otras formaciones políticas, no del PP de Salamanca, del PP de Castilla y León», zanjó.

A Vox le replicó que su exsocio de gobierno tenía la responsabilidad de gestionar la Consejería de Agricultura y Ganadería y que «cuando vinieron mal dadas salieron corriendo».

Mañueco tildó además de «auténtica cortina de humo» la regularización extraordinaria de inmigrantes planteada por el Gobierno de España para dar una respuesta a la situación de cientos de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en en el país mediante una autorización de residencia exprés para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector. Fernández Mañueco insinuó que que esta decisión del Ejecutivo centran responde, entre otras cuestiones, a tapar la financiación «absolutamente injusta contra Castilla y León» o por el «caos» en la gestión del sistema ferroviario», con especial mención a la «tragedia» vivida la pasada semana en la vías que costó la vida de 46 personas.

Mostró sus dudas con el procedimiento de trámite que prevé seguir el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No sabemos cómo se va a hacer. Además, se está haciendo sin ningún tipo de diálogo con nadie. Bueno, con casi nadie», matizó en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación. «Se quiere hacer sin ningún tipo de control parlamentario». «Veremos en qué se concreta cuando se apruebe de manera definitiva y a partir de ahí analizaremos», concluyó al respecto de esta asunto.