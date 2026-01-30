CyL apoya la labor de los centros docentes con una nueva convocatoria de ayudas para proyectos educativos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los premios-subvención destinados a apoyar proyectos de educación para el desarrollo en centros educativos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León, que alcanzan ya su duodécima edición, tienen como finalidad fomentar y visibilizar el compromiso de los centros de la Comunidad con la formación de una ciudadanía crítica, informada y activa en la defensa de los derechos humanos, así como sensibilizada frente a la pobreza y los factores que la generan.

Las propuestas presentadas deberán abordar los retos sociales desde una perspectiva global, prestando especial atención a la situación de los países empobrecidos y al papel que desempeñan las decisiones individuales en la construcción de una sociedad más justa. Entre las temáticas más habituales de los proyectos apoyados destaca el análisis del impacto que los actuales modelos de consumo y estilos de vida tienen tanto en el entorno cercano como a nivel internacional.

Con esta convocatoria, la Consejería de la Presidencia respalda al trabajo educativo orientado a promover valores de solidaridad, compromiso social y sensibilización ante las vulneraciones de los derechos humanos.

Los proyectos seleccionados podrán recibir ayudas de hasta 4.000 euros para llevar a cabo acciones de sensibilización. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto durante los próximos 25 días hábiles.