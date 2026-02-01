Mañueco impulsa la “carta más justa” para reclamar al Gobierno una financiación autonómica en igualdad, equitativa y solidaria

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La denominada “carta más justa”, un documento con el que el Partido Popular de Castilla y León reclama una financiación autonómica basada en la igualdad de derechos y servicios públicos, centró el acto político que el presidente del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, clausuró en la Casa de Cultura ‘Jesús Meneses’ de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Un documento, que según Mañueco, será remitido a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del PSOE. El encuentro reunió a presidentes de diputación, diputados provinciales y presidentes provinciales del partido de las nueve provincias de la Comunidad, en uno de los primeros actos destacados de la precampaña.

Mañueco inició su intervención con un saludo institucional al alcalde de Villamuriel, Roberto Martín y agradeció la hospitalidad de una localidad que definió como “cuna del teatro en castellano”. También tuvo palabras de reconocimiento para los responsables orgánicos y cargos públicos presentes, entre ellos la presidenta de la Diputación de Palencia y del PP provincial, Ángeles Armisén.

En el núcleo de su discurso, el presidente autonómico apeló a la necesidad de unidad para defender los intereses de Castilla y León. “Cuando una tierra se une, avanza”, afirmó, subrayando que existen momentos en los que, más allá de las diferencias políticas, una comunidad debe hablar “con una sola voz”, reclamó en declaraciones recogidas por Ical. En ese contexto, recordó la relevancia histórica de Castilla y León y aludió a la Ley Perpetua de Ávila del siglo XVI, considerada un antecedente del constitucionalismo moderno, con principios como la separación de poderes, la igualdad, la equidad fiscal y la defensa de la solidaridad territorial.

Mañueco insistió en que Castilla y León “no pide privilegios”, sino “justicia y oportunidades”, y vinculó directamente el debate de la financiación autonómica con la prestación de los servicios públicos. “Detrás de cada euro hay un hospital, un centro de salud, una escuela, un instituto o una universidad”, señaló y enumeró también la atención a emergencias, el transporte público, la dependencia, las políticas de empleo, el apoyo a emprendedores y autónomos, las ayudas a los ayuntamientos, el medio rural, las familias y la vivienda, especialmente para los jóvenes.

Frente a lo que calificó como “ruido que divide y enfrenta”, el líder del PP en Castilla y León defendió una política “que sirve, que une y que resuelve”. En ese marco presentó la “carta más justa”, que definió como un documento no partidista, “una carta de Castilla y León”, abierta a la firma de representantes institucionales y partidos políticos de la Comunidad.

Según explicó, la carta se apoya en tres pilares fundamentales como son el reconocimiento de una financiación justa acorde a la realidad territorial y al papel que Castilla y León presta al conjunto de España, la garantía de la igualdad de derechos y de acceso a los servicios públicos, con independencia del lugar de residencia y la necesidad de que el nuevo modelo de financiación autonómica sea fruto del consenso entre todas las comunidades autónomas y el Estado.

Mañueco hizo un llamamiento expreso a los responsables institucionales y a los partidos políticos de Castilla y León para que se sumen a esta iniciativa. “No lo pido como un favor personal, sino como un deber institucional y un acto de lealtad a las personas que nos han elegido”, afirmó, a la vez que recalcó que cuando están en juego la sanidad, la educación, los servicios sociales y las oportunidades “no hay siglas por encima de las personas”. El documento será remitido a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del PSOE.

Durante su intervención, el presidente autonómico también aludió a declaraciones del candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, a las que reprochó falta de firmeza, y le animó a posicionarse claramente del lado de los intereses de la Comunidad. “Esto se llama justicia”, señaló, mientras extendió esa reivindicación al medio rural, a los municipios, a las provincias, a las familias, a los mayores, a los jóvenes, a los trabajadores, a los autónomos y a los empresarios.

En el tramo final de su discurso, Mañueco defendió que España es más fuerte cuando sus territorios se sienten respetados y reclamó para Castilla y León “la misma dignidad” que para cualquier otra comunidad autónoma. Desde la localidad palentina, citó simbólicamente a las nueve provincias y pidió que, al menos en esta cuestión, la Comunidad actúe unida en defensa de sus ciudadanos.

El acto concluyó con la firma de la “carta más justa” por parte del presidente, que subió al escenario junto a él a Isabel Blanco, Ángeles Armisén, Francisco Vázquez, María José de la Fuente, Roberto Martín, José María Barrios, Carolina Valbuena, Borja Suárez, Carlos García, Conrado Íscar, Miguel Ángel de Vicente, Patricia Pérez, Javier Faúndez, Benito Serrano, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Carlos García Carballo y Javier Iglesias. En su despedida, Mañueco felicitó también al tenista Carlos Alcaraz por su reciente victoria en el Open de Australia.