Un herido leve tras un golpe por alcance entre un camión y un turismo en la A-6 en Ponferrada

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Un hombre de 39 años ha resultado herido en un accidente de circulación registrado a primera hora de este lunes, 2 de febrero, en la A-6 a la altura del término leonés de Ponferrada, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 7.12 horas en el kilómetro 387 de la A-6 sentido Madrid, en Ponferrada, y han consistido en un golpe por alcance en el que están involucrados un camión y un turismo. Los alertantes apuntaron a la "espesa niebla" que había en el lugar e informaron de que un varón de 39 años había resultado con un corte en la mano.

El 112 dio traslada del aviso a Guardia Civil de León, a Policía Local de Ponferrada, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl.